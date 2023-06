WDR Westdeutscher Rundfunk

Anna Lührmann: Ukraine in die EU integrieren

Berlin (ots)

6. Juni 2023 - Europastaatsministerin Anna Lührmann (Bündnis 90/Die Grünen) sprach sich auf dem WDR Europaforum für eine Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union aus. "Die Perspektive ist ganz klar die Integration der Ukraine in die EU", sagte sie in einer Diskussion mit dem Co-Fraktionschef der Linken im Bundestag Dietmar Bartsch, der Sinologin Angela Stanzel und dem Ersten Vizepräsident des Europäischen Parlaments Othmar Karas (EVP).

Angesichts der aktuellen Entwicklung und der Sprengung des Kachowka-Staudamms vermutlich durch russisches Militär zeigte sich die Europastaatsministerin "sehr schockiert". "Eine Mitgliedschaftsperspektive ist eine der wichtigsten Antworten, die wir den Menschen in der Ukraine geben können", betonte Anna Lührmann. Dadurch stärke die EU die Hoffnung auf ein Leben in Frieden und Freiheit in der Ukraine.

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch betonte dagegen, dass ein EU-Beitritt für die Menschen in der Ukraine nicht so entscheidend sei. "Die wollen, dass möglichst schnell Frieden ist", sagte er. Dafür dürfe nicht nur auf die militärische Komponente gesetzt werden, sondern es müsse auch auf diplomatischem Weg alles getan werden, um zum Frieden zu kommen. Die aktuelle Entwicklung zeige, dass es für Russland "noch viele Eskalationsmöglichkeiten" gebe, so der Linken-Politiker.

Die Jubiläumsausgabe des WDR Europaforums findet in den BOLLE Festsälen in Berlin statt. Das WDR Fernsehen überträgt die Veranstaltung live. Zu sehen sein wird sie auch im Livestream auf der Homepage unter www.wdr-europaforum.de. phoenix überträgt am Vormittag des 6. Juni Teile des WDR Europaforums live und sendet eine Zusammenfassung am Mittwoch, 7. Juni, 10:30 Uhr. Tagesschau24 sendet am 6. Juni, 20:15 Uhr, eine Zusammenfassung.

Veranstaltet wird das WDR Europaforum vom Westdeutschen Rundfunk zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk, dem Südwestrundfunk, dem Österreichischen Rundfunk, phoenix, der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament, das die Schirmherrschaft übernommen hat.

Organisation und Durchführung der Veranstaltung liegen bei der WDR-Chefredaktion Politik und Zeitgeschehen und der Europäischen CIVIS Medienstiftung für Integration und kulturelle Vielfalt. Die Redaktion haben Ferdos Forudastan und Heribert Roth.

