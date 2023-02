Bundesverkehrsministerium will offenbar Seenotrettung im Mittelmeer behindern /

Köln (ots) - Mehr als 300 Einreichungen, 21 Nominierte in sieben Kategorien: Der Deutsche Hörbuchpreis 2023 wird am Dienstag, 28. Februar 2023, in einer zweistündigen Radio-Show, live ab 20.04 Uhr auf WDR 5 und weiteren ARD-Kulturwellen vergeben. WDR 5-Moderatorin Rebecca Link spricht mit den Gewinnerinnen und Gewinnern in den Kategorien „Bestes Hörspiel“, „Beste Unterhaltung“, „Beste Interpretin“, ...

mehr