Deutscher Hörbuchpreis 2023: Preisverleihung live bei WDR 5

Köln (ots) - Zum Lachen in die Uni gehen Die größte Comedyparty im Sektor steigt wieder! Zum zwölften Mal kommt die „1LIVE Hörsaal-Comedy“ mit Deutschlands besten Comedy-Newcomer:innen an die Unis im Sektor– mit insgesamt sieben Shows und fünf Comediennes und Comedians. Premiere ist am 20. Mai 2023 an der Uni Paderborn, das Finale findet am 10. Juni 2023 an der Uni Münster statt. Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Mit dabei sind in ...

