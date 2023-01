Köln (ots) - Der WDR Jazzpreis 2023 geht an Angelika Niescier, Maryam Akhondy und das Inda-Gymnasium in Aachen. Die Verleihung und das Preisträgerkonzert finden am 4. Februar im Theater Gütersloh statt. WDR 3-Programmchef Matthias Kremin: „Die Signalwirkung des WDR Jazzpreis ist im Jahr 2023 so wichtig wie kaum je zuvor. Zwei Preisträgerinnen, die für herausragende Frauen im Jazz und in den Musikkulturen stehen und ...

