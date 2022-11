WDR Westdeutscher Rundfunk

1LIVE Comedy-Krone für Dennis und Benni Wolter; Verleihung in neuer Halle mit neuem Showdesign und starkem Moderator:innenteam

Köln (ots)

Am 8. Dezember 2022 verleiht 1LIVE den beiden Entertainern, Moderatoren und Erfindern des „World Wide Wohnzimmer“, Dennis und Benni Wolter, die Comedy-Krone.

Nach zwei Jahren Pause steigt die Krone-Show erstmals in Halle 1 der Jahrhunderthalle Bochum und empfängt die Gäste und TV-Zuschauer:innen dort mit einem spektakulären 360°-Setdesign.

Gehostet wird die Verleihung des wichtigsten deutschen Musikpreises von 1LIVE-Stimme und TV-Moderatorin Mona Ameziane, live unterstützt von Olli Briesch und Micha Imhof im Krone-Radiostudio sowie Philipp Isterewicz am Roten Teppich.

Ob Felix Lobrecht, Lena, Nina Chuba oder Mats Hummels, ins „World Wide Wohnzimmer“ der 32-jährigen Wolter-Zwillinge kommt die ganz große Prominenz. Die Düsseldorfer widmen sich ihren Gästen smart und zugewandt mit dem überrumpelnd-charmanten Momentum zweier sich beharrlich flachsender Brüder, die ständig besser sein wollen als der jeweils andere.

Mit ihrem seit 2015 bestehenden Format „World Wide Wohnzimmer“ und weiteren wie „Erkennst DU den Song?“, „KORREKT oder WEG!“ oder „BUZZERWISSER!“ unterhalten Dennis und Benni Wolter nicht nur ihre knapp 1,4 Millionen YouTube-Abonnent:innen. Mit den Wildcard-Vergaben schlagen die beiden zudem eine Brücke zwischen Prominenten und ihrer Community. Seit 2017 sind sie Teil des Programmangebots von funk.

Überrascht wurden die Gewinner mit den News über ihre Auszeichnung mit einem Prank ihres Kollegen und Krone-Preisträgers Felix Lobrecht. Die Freude von Dennis und Benni Wolter ist groß: „Jahrelang haben wir vergeblich versucht, uns auf die Aftershowparty der 1LIVE Krone zu schmuggeln – nun haben wir es endlich geschafft! Als i-Tüpfelchen freuen wir Düsseldorfer Jungs uns besonders darüber, dass man uns die kultige Kugel in einer Stadt mit Königsallee verleiht.“

Mona Ameziane und Kollegen präsentieren Krone in komplett neuem Style

Bei den zwei coronabedingten Sonderausgaben der 1LIVE Krone aus den WDR Studios Bocklemünd (2020) und dem 1LIVE-Haus (2021) musste kurzfristig auf das geliebte Publikum sowie die Aftershowpartys verzichtet werden. Dafür sind die besten Ideen beider Editionen nun in die Neugestaltung der diesjährigen Live-Show eingeflossen:

Das komplett neue Setdesign der 1LIVE Krone 2022 bricht die Teilung zwischen Publikum und Stars weitgehend auf. Mona Ameziane präsentiert die Krone-Show auf einer 360°-Bühne inmitten der prominenten Gäste. Vor der neuen Live-Stage für die zahlreichen musikalischen Highlights finden 450 Zuschauer:innen in unmittelbarer Nähe zu ihren Stars Platz und auch die Grenzen zwischen Radio und TV verschmelzen. Aus dem ebenfalls neuen, vis-a-vis zur Live-Stage platzierten und akustisch abgetrennten Radiostudio werden die 1LIVE-Moderatoren Olli Briesch und Micha Imhof die gesamte Krone-Show in 1LIVE begleiten und auch selbst Teil der TV-Sendung sein.

Bereits vor der Verleihung berichten 1LIVE-Moderator:innen live vom Roten Teppich. Philipp Isterewicz schaltet mehrfach in das Programm des WDR Fernsehens, Linda Reitinger und Jan-Christian Zeller in die Krone-Sondersendung in 1LIVE. Sie begleiten die Ankunft der Nominierten und prominenten Gäste und fangen Stimmen und Stimmungen zu Beginn des wichtigsten Abends der deutschen Musikszene für die Zuschauer:innen und Hörer:innen ein.

Die Einzelheiten des musikalischen Live-Programms der diesjährigen Show werden in der Krone-Woche bekannt gegeben.

Details zur 1LIVE Comedy-Krone:

Mit der 1LIVE Comedy-Krone zeichnet die 1LIVE-Comedyredaktion Künstler:innen aus, die in der deutschen Unterhaltungslandschaft besondere Erfolge erzielt haben. So wurden in den vergangenen Jahren mit diesem Sonderpreis unter anderem Felix Lobrecht, Carolin Kebekus, Teddy Teclebrhan und Gemischtes Hack ausgezeichnet.

1LIVE Krone 2022

Produktion 1LIVE / Westdeutscher Rundfunk

Venue Jahrhunderthalle Bochum, An der Jahrhunderthalle 1, 44793 Bochum

Termin Donnerstag, 8. Dezember 2022

Red Carpet ab 17 Uhr live in 1LIVE und auf 1live.de

Show 20.15 Uhr live im WDR Fernsehen, in 1LIVE und auf 1live.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell