Größer, lauter, international: 'Freitagnacht Jews' mit Daniel Donskoy ab 23.9. in der ARD Mediathek

Köln (ots)

'Freitagnacht Jews' mit Daniel Donskoy ist zurück. Die mit dem Grimme-Preis und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Late-Night-Show wird in Staffel 2 international: Daniel Donskoy und sein Team haben sich in den vergangenen Monaten auf die Reise gemacht, um herauszufinden, wie es außerhalb Deutschlands um die Jüdinnen und Juden bestellt ist. In London, Buenos Aires, Tel Aviv und Istanbul lädt Donskoy internationale Gäste zum Streiten, Lachen und Essen ein. Zu sehen sind die vier Folgen ab dem 23. September freitags in der ARD Mediathek. Am 21. Oktober laufen alle Folgen auch im WDR Fernsehen. Zudem gibt es eine Kooperation mit der Deutschen Welle, die „Freitagnacht Jews“ via Youtube auch international in Englisch, Spanisch, Arabisch und Hindi verbreiten wird.

Auf seinem Weg taucht Daniel Donskoy in die Milieus der Metropolen ein: Von Kopf bis Fuß eingeölt beim türkischen Wrestling, zu Besuch beim Tätowierer mit bleibender Erinnerung oder als „Führer“ auf einem Doppeldecker-Bus in London. Staffel 2 ist eine Tour de Force durch internationale Großstädte, jüdische Identitäten und Momente, in denen man nicht direkt weiß, ob man weinen oder lachen soll.

Daniel Donskoy: „Nach einem Jahr Medienjudentum in Deutschland war die Weiterentwicklung von ,Freitagnacht Jews‘ eine wahre Herausforderung. Sich vom deutschen, neurotischen Blick, gefangen zwischen Philosemitismus und Antisemitismus, zu lösen. Die Außenwahrnehmung zu vergessen und wieder so naiv wie vor dem Start der ersten Staffel eine Show zu entwickeln, die Menschlichkeit, aber auch Streitkultur im Fokus hat.“

In der ersten Folge trifft Donskoy in einem ur-typischen Londoner Pub Dana Margolin, Front-Frau der Band 'Porridge Radio', und Komiker und Autor David Baddiel, der mit seinem Buch 'Jews don’t count' für Aufsehen sorgte. Hitzig diskutieren sie die Frage, ob es Jüdinnen und Juden in Großbritannien leichter fällt, ihre britisch-nationale sowie ihre jüdische Identität gleichwertig zu leben.

Zu Gast in den Folgen 2 bis 4

Buenos Aires (Folge 2): Sängerin und Model Naomi Preizler, Drehbuchautorin und Journalistin Tamara Tenenbaum und Emmanuel Taub, Professor für jüdische Philosophie

Tel Aviv (Folge 3): Schauspielerin Naomi Levov, Performance Artist Uriel Yekutiel und Comedian Mohamed Naama

Istanbul (Folge 4): Designer Eli Benususan und Anwältin Ela Cenudioğlu

ARD Mediathek

Die erste Folge gibt es ab Freitag, 23. September 2022, in der ARD Mediathek. Die weiteren Folgen werden am 30. September (Buenos Aires), 6. Oktober (Istanbul) und 13. Oktober (Tel Aviv) veröffentlicht.

WDR Fernsehen

Daniel Donskoy ist am 21.10.2022 ab 22 Uhr zu Gast bei Bettina Böttinger im 'Kölner Treff'. Im Anschluss zeigt das WDR Fernsehen ab 23.30 Uhr alle vier Folgen von 'Freitagnacht Jews'.

Internationale Verbreitung über Youtube

In Kooperation mit der Deutschen Welle wird 'Freitagnacht Jews' ab dem 21. Oktober auch international auf Deutsche Welle Youtube verbreitet: in Englisch, Spanisch, Arabisch und Hindi. Parallel sind alle Folgen in der Originalfassung auch im WDR Youtube-Kanal zu sehen.

'Freitagnacht Jews' ist eine Produktion der Turbokultur GmbH (Produzenten: David Hadda und Martin Danisch, Executive Producer: Remigius Roskosch, Creative Producer: Daniel Donskoy) im Auftrag des WDR (Redaktion: Thomas Hallet und Marion Menne-Mickler).

Weitere Infos unter freitagnachtjews.wdr.de

Fotos finden Sie unter ard-foto.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell