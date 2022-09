WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR Rundfunkchor: Die „Stimme“ der WDR-Ensembles feiert Jubiläum

Köln (ots)

75 Jahre erfolgreiche Chorgeschichte in NRW

Geburtstags-Tournee durch NRW mit Konzerten in Kevelaer, Essen und Paderborn am 21., 22. und 23. September.

Mit einem Lobgesang auf das Leben begeht der WDR Rundfunkchor in drei Festkonzerten sein 75. Jubiläum. Bei seiner Jubiläumstournee gastiert der Chor mit der Basilika St. Marien in Kevelaer (21.09.), dem Essener Dom (22.09.) und der Marktkirche Paderborn (23.09.) in einigen der schönsten Kirchen Nordrhein-Westfalens.

Das Konzertprogramm greift die Stimmungslage der Gründungszeit auf und wirft gleichzeitig einen nachdenklichen Blick zurück auf ebenso viele Jahre wechselvoller NRW-Geschichte, hörbar in Aaron Coplands 'In the beginning' aus dem Jahr 1947, den besinnlichen englischen »Songs of Farewell« von Charles Hubert Parry und Arnold Schönbergs auskomponierter Mahnung: 'Friede auf Erden'!

Die Geschichte des WDR Rundfunkchores beginnt strenggenommen schon 1926 als Opernchor im Nordwestdeutschen Rundfunk (NWDR). Das Jahr 1947 steht für das Gründungsjahr als Rundfunkensemble, als der Chor als Profi-Ensemble mit rund 40 Sängerinnen und Sängern neu ins Leben gerufen wurde. Seither ist er die „Stimme“ der WDR Ensembles und gilt als „singender NRW-Botschafter“. Mit seiner Repertoire-Vielfalt in Perfektion und Spezialisierung auf innovative und anspruchsvolle Werke ist das Ensemble ein weltweit gefragter sinfonischer Chor und fester Teil der Musikszene und der Chor-Community in NRW.

Die Festkonzerte läuten eine Saison ein, die mit Farben-, Format- und Ideenreichtum die ungeheure Vitalität des Ensembles und seine Verankerung mitten in NRW erneut unter Beweis stellt. Die Saisonbroschüre 2022/23 ist auf der Homepage www.wdr-rundfunkchor.de zu finden.

Der WDR Rundfunkchor

Als Profi-Ensemble mit rd. 40 Sängerinnen und Sängern ist der WDR Rundfunkchor seit 1947 die 'Stimme' der WDR Ensembles. Mit seiner Repertoire-Vielfalt in Perfektion und Spezialisierung auf innovative und anspruchsvolle Werke ist das Ensemble ein weltweit gefragter sinfonischer Chor. Beheimatet im Kölner WDR Funkhaus in Köln, ist er zugleich fester Teil der Musikszene und der Chor-Community in NRW.

Das Spektrum des WDR Rundfunkchors reicht von solistisch besetzter Vokalmusik über groß besetzte Oratorien und sinfonische Repertoires mit Orchester, bis hin zu Filmmusik und Oper, oft in Zusammenarbeit mit den WDR Orchestern und präsentiert in der eigenen A cappella-Reihe in Köln. Der Chor ist dabei in allen Musikepochen zuhause, vom Mittelalter bis zur modernen Musik – mit mehr als 150 Ur- und Erstaufführungen, darunter Schönbergs Moses und Aron, Henzes Laudes, Stockhausens Momente, Nonos Il canto sospeso, Boulez’ Le Visage Nuptial, Zimmermanns Requiem für einen jungen Dichter, Pendereckis Lukas-Passion, Xenakis’ Nuits, Berios Coro, Höllers Der ewige Tag, Eötvös’ IMA, Hosokawas Die Lotosblume etc.

Seit 75 Jahren vermittelt der WDR Rundfunkchor als singender NRW-Botschafter bewegende Chorerlebnisse zuhause und überall in der Welt, in Konzerten, Studioproduktionen und Auftritten in Radio und Fernsehen. So war er zu unter anderem Gast bei den Berliner und Wiener Festwochen, dem Festival Internacional de Música de Canarias, den Salzburger Festspielen, der Biennale Venedig, dem Festival MUSICA in Straßburg, dem Festival van Vlaanderen und den BBC Proms in London. Tourneen führten das Ensemble nach New York, Zürich, Mailand, Paris, London, Athen, Rom, Brüssel, Genf, Jerusalem, Tel Aviv, Boston, Cleveland, Washington, Osaka, Tokio, Kairo, Alexandria und nach China.

Chefdirigent des WDR Rundfunkchores ist seit der Spielzeit 2020/2021 Nicolas Fink, Simon Halsey fungiert als Kreativdirektor. Zuvor begleiteten in den letzten sieben Jahrzehnten Bernhard Zimmermann, Herbert Schernus, Helmuth Froschauer, Anton Marik und Rupert Huber und Stefan Parkman den WDR Rundfunkchor als Chefdirigenten.

Veranstaltungsinformationen:

Programm:

Aaron Copland

In The Beginning

für Mezzosopran und Chor

Charles Hubert Parry

Songs of Farewell

für Chor a cappella

Arnold Schönberg

Friede auf Erden op. 13

für Chor a cappella

mit musikalischen Übergängen auf der Orgel

Mitwirkende:

Almuth Herbst, Mezzosopran

Sebastian Küchler-Blessing Orgel

WDR Rundfunkchor

Nicolas Fink Leitung

*****

Mittwoch, 21.09.2022: Kevelaer

Basilika St. Marien, Kapellenplatz 35, 47623 Kevelaer

Beginn: 20.00 Uhr

Tickets unter: https://shop.ticketpay.de/7HVB59BZ

Donnerstag, 22.09.2022: Essen

Dom An Sankt Quintin 3, 45127 Essen

Beginn: 19.30 Uhr

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird nach Konzertende am Ausgang gebeten

Freitag, 23.09.2022: Paderborn

Marktkirche, Kamp 2, 33098 Paderborn

Beginn: 19.30 Uhr

Tickets unter: https://dommusik.ticket.io/90l2mzxx/

Akkreditierungen über Pressekontakt (s.u.)

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell