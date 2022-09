WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR-Kultsendung feiert Jubiläum: 500. Folge „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“

Seit über 15 Jahren bekommen Fans bei „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ (ZwWdF) die volle Dosis Fußball-Faszination. Am 2. Oktober um 22:15 Uhr im WDR Fernsehen sitzt Moderator Arnd Zeigler zum 500. Mal an seinem Schreibtisch und wirft seinen besonderen Blick auf die großen und kleinen Fußball-Themen. Die Sendung, die seit Beginn in Zeiglers Wohnung in Bremen produziert wird, hat sich für das Publikum zum Anker für Fußballkultur etabliert.

WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn zum Jubiläum: „Ich gratuliere Arnd Zeigler von Herzen zur 500. Folge seiner wunderbaren Welt des Fußballs. Er und sein Team hatten vor 15 Jahren die weitsichtige Idee, mit ihrer Sendung gleichzeitig eine eigene Community aufzubauen, lange bevor andere das taten. Diese Community weiß auch heute noch Arnd Zeiglers Liebe für die Skurrilitäten und Besonderheiten des Fußballs zu schätzen, jeden Sonntagabend im WDR Fernsehen und 24/7 in den digitalen Kanälen von ‚Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs‘.“

Für Arnd Zeigler ist die Sendung eine Herzenssache: „Es begann 2007 als Abenteuer und Experiment. Heute ist die Sendung ein wichtiger Teil meines Lebens. Meine Redaktion ist ein Haufen toller Menschen, die zu guten Freunden geworden sind. Wir alle hoffen, dass wir noch lange weitermachen können. In der Sendung steckt viel Herz und viel Persönliches. Deshalb ist sie so besonders für uns, und hoffentlich auch für alle, die sie gerne sehen.”

Zu Gast sind Olli Dittrich und Henning May

Nun steht eine „pickepackevolle“ Jubiläumssendung an. Die extralange Ausgabe dauert eine Stunde und bekommt prominenten Besuch: Olli Dittrich schaut zum Jubiläum persönlich bei seinem Freund und Kollegen Arnd Zeigler vorbei. Außerdem präsentiert Henning May, Sänger der Band „AnnenMayKantereit“ und großer Fußballfan, exklusiv seine musikalische Liebeserklärung an den Fußball. Im Anschluss an die Fernsehsendung geht es auf Social Media mit einem Livestream auf Facebook weiter.

Podcast mit neuer Staffel und ZwWdF-Live

Zeiglers WDR-Podcast „Ball you need is love – aus Liebe zum Fußball” geht ab dem 22. September in die nächste Runde. In 20 neuen Folgen empfängt Arnd Zeigler fußballbegeisterte Prominente und spricht mit ihnen über die Liebe zum Sport. In der ersten Folge wird Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni zu Gast sein. Außerdem kommt Arnd Zeiglers Live-Tour, die viele Highlights aus der Sendung bereithält, ab dem 20. September aus der Sommerpause.

