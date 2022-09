'Dok 5 – Das Feature': Wikileaks zwischen Verfolgung und russischer Propaganda

Langenberg (ots) - Auf Grund von Wartungsarbeiten am Sender Langenberg wird am 26. September 2022 der DAB+-Empfang im Gebiet Rhein Ruhr zwischen 10:35 Uhr und 12:25 Uhr zeitweise nicht möglich sein. Betroffen sind folgende DAB+-Kanäle und Programme: Kanal 11D : 1LIVE, 1LIVE diGGi, WDR 2 (AC / BI / DO / K / MÜ / RR / SI / Wu), WDR 3, WDR 4, WDR 5, WDR Event, WDR ...

