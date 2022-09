WDR Westdeutscher Rundfunk

Zum Tod von Fritz Pleitgen: WDR ändert sein Programm

Köln (ots)

Anlässlich des Todes von Fritz Pleitgen ändert das WDR Fernsehens kurzfristig sein Programm und zeigt in den kommenden Tagen Filme, Reportagen und Interviews, die an den früheren WDR-Intendanten erinnern. WDR 5 sendet in der Nacht von Freitag auf Samstag ab 0.00 Uhr in einer Spezialsendung den Podcast „Fritz Pleitgen – Sein Leben“. Außerdem erinnert das WDR Radio in den kommenden Tagen im laufenden Programm mit Nachrufen, Interviews und Stimmen von Hörer:innen an Fritz Pleitgen.

Das Programm der kommenden Tage in der Übersicht:

WDR Fernsehen am Freitagabend: (16.9.2022)

20.15 Uhr: „Fritz Pleitgen – Zeuge seiner Zeit“ – Ein Film von Klaus Martens (Redaktion: Udo Grätz)

21.30 Uhr: „WDR aktuell“ mit dem Interview von Fritz Pleitgen im Kölner Treff vom April 2022

ab 22 Uhr: „Kölner Treff“ wie ausgewiesen

ab 23.45 Uhr: DAS ERSTE wiederholt „Fritz Pleitgen – Zeuge seiner Zeit“]

WDR 5 am Freitag und Samstag (16./17.9.2022)

0.00 bis 5.00 Uhr: WDR 5 Spezial „Fritz Pleitgen – Sein Leben“

Ein Podcast von Jochen Rausch

Ende 2021 hatte der WDR den Podcast veröffentlicht, in dem Fritz Pleitgen im Gespräch mit Jochen Rausch über seinen Berufs- und Lebensweg erzählt.

Alle Folgen gibt es auch in der ARD Audiothek:

https://www.ardaudiothek.de/sendung/fritz-pleitgen-sein-leben/95315182/

WDR Fernsehen am Samstag (17.9.2022)

ab 21.45 Uhr: „Die lange Pleitgen-Nacht“ (313 Minuten) – mit folgenden Filmen:

Väterchen Don – Der Fluss der Kosaken

Die Rockies – Der Traum vom alten Westen

Mitten in Deutschland – Nowosibirsk ist nicht mehr

Durch den wilden Kaukasus

Auslandsreporter: Pleitgen aus USA – Cowboys

Wiedersehen mit dem Weihnachtsland

Larissa Bogoras – Der stille Sieg über Kreml und Kerker

WDR Fernsehen am Sonntag (18.9.2022)

ab 11.35 Uhr: Reise-Filme mit Fritz Pleitgen

Der ehemalige WDR-Intendant Fritz Pleitgen war am 15.09.2022 gestorben. Er arbeitete seit 1963 für den WDR, von 1995 bis 2007 als Intendant des Senders.

