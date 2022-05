WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR zum Diversity-Tag: Zwei Fernsehpremieren an einem Abend

Köln

Der WDR 2-Podcast „Böttinger. Wohnung 17“ wird telegen, und am selben Abend feiert ANDAZ, die neue Show des multimedialen Allround-Talents Tülin Tekkal, TV-Premiere: Beide Sendungen sind am 27. Mai im WDR Fernsehen zu sehen. Anlass: der bundesweite Diversity-Tag am 31. Mai. Vom 27. bis 31. Mai setzen die WDR-Programme vielfältige Schwerpunkte auf allen Ausspielwegen. Im Mittelpunkt: Leute mit queeren Lebensentwürfen, Bürger:innen mit internationalen Biografien, Menschen mit Behinderung – und die Fragestellung „In welcher Gesellschaft wollen wir leben?“. Die Site www.diversity.wdr.de bietet einen Überblick.

Wohnung 17: Zu Gast bei Bettina Böttinger

In ihrem WDR 2-Podcast „Böttinger. Wohnung 17“ lädt Bettina Böttinger regelmäßig zu sich nach Hause ein. Mit ihren Gästen möchte sie herausfinden, inwieweit das Geschlecht unsere Identität, Karriere und unseren Lebensweg bestimmt. Am 27. Mai wird Bruce Darnell mit ihr den Abend verbringen. Dann ist „Wohnung 17“ nicht nur zu hören, sondern kommt erstmals als Visual Podcast ins WDR Fernsehen: 27. Mai, 23:30 Uhr, außerdem in der ARD Mediathek und in der ARD Audiothek.

ANDAZ, die interaktive, musikalische Late-Night-Show

Auf Instagram begeistert die junge Musikerin Tülin Tekkal, Tochter kurdischer-jesidischer Eltern, bereits eine große Community. Am 27. Mai hat die WDR-Show des Allround- und Entertainment-Talents aus Berlin Premiere: ANDAZ, wie „anders“. Hier trifft Diskussion auf Humor, Musik auf Austausch über gesellschaftspolitisch und kulturell relevante Fragen. Ihre ersten Gäste: der Komiker Aurel Mertz, die Journalistin und Filmemacherin Düzen Tekkal und der Politiker Cem Özdemir. ANDAZ, das Digital-Format, ist am 27.05., 00:15, im WDR Fernsehen zu sehen; alle vier Folgen werden in der ARD Mediathek abrufbar sein.

Team Abdel

In der WDR-Comedy-Show „Team Abdel“ wagt Comedian Abdelkarim bereits seit November den Perspektivwechsel auf das Land, in dem er geboren wurde. Am 30. Mai unterstützen ihn dabei Comedian Tan Caglar und Comedienne Ninia LaGrande. Satirisch zeichnet „Team Abdel“ den komplizierten Alltag Tan Caglars als Rollstuhlfahrer nach. Nina LaGrande, die mit ihren 1.40 Metern als kleinwüchsig gilt, begrüßt Abdelkarim als Talkgast zum Thema „Mythos Barrierefreiheit in Deutschland“. Team Abdel: 30. Mai, 22:15, WDR Fernsehen, ab 18:00 in der ARD Mediathek.

Engagement im Bereich Vielfalt hat eine lange Tradition im WDR

WDR-Intendant Tom Buhrow: „Vielfalt ist für uns im WDR ein Motor für Kreativität und Innovation. Unser Ziel ist es, dass unsere immer vielfältiger werdende Gesellschaft in unseren Programmen sichtbar ist und dass sich alle Menschen dort wiederfinden. Das, was wir schon erreicht haben, ist das Ergebnis unseres jahrzehntelangen Engagements im Bereich Diversity.“

Ergebnisse der „Sounding Boards Vielfalt“

Auf dem Gebiet der kulturellen Vielfalt hat der WDR sein Engagement im vergangenen Jahr erneut intensiviert. Inzwischen haben 30,1 Prozent der Bevölkerung in NRW – das sind 5,3 Millionen Menschen – eine eigene oder familiäre Einwanderungsgeschichte. In dem Forschungsprojekt „Sounding Boards Vielfalt“ diskutierten 80 meist jüngere Menschen mit Einwanderungsgeschichte 21 WDR-Formate in Gesprächen mit Fokusgruppen. Die wichtigsten Ergebnisse: Insgesamt gab es ein gutes Feedback für starke Themen, Hintergrundinformationen, Orientierung, Vielfalt, Ansprache auf Augenhöhe. Die Befragten nutzen und erwarten attraktive digitale Angebote und vertrauen dem WDR, wenn es um Informationsangebote geht. Ein Befund, der sich mit früherer Forschung deckt: Es werden starke Identifikationsfiguren erwartet. Eine weitere wichtige Erkenntnis für die Programmmacher:innen: Menschen mit Einwanderungsgeschichte bilden keine homogene Gruppe. Sie unterscheiden sich nach Bildungsniveau, Ansichten, Kontakten zum Herkunftsland und zwischen den Generationen – auch die Erwartungen an die Medien sind vielfältig. Einige nutzen neben deutschen Medienangeboten Programme aus dem Herkunftsland der Eltern, weil sie sich durch Sprache und Musik emotional angesprochen fühlen.

Vom Vielfalts-Check bis zum Mentoring-Programm

Die Projektgruppe „Kulturelle Vielfalt im Programm“ hatte im vergangenen Jahr unter der Federführung von Iva Krtalic, Integrationsbeauftragte des WDR, ein strategisches Maßnahmenpaket entwickelt. Neben dem Instrument der „Sounding Boards Vielfalt“ geben neuerdings auch die Vielfalts-Checks in den Landesstudios Auskunft über die Rezeption der Einwanderungsgesellschaft. Ende Mai startet bereits die Neuauflage: Als Kritiker:innen holen sich die Lokalzeit-Redaktionen erneut Expert:innen mit Einwanderungsgeschichte ins Boot. Weitere Maßnahmen sind beispielsweise ein Leitfaden für die Redaktionen, der hilft, bei der Themenplanung die vielfältigen Aspekte einer diversen Programmplanung nicht aus dem Blick zu verlieren, sowie das neue Mentoring-Programm im Rahmen der Talentwerkstatt „WDR grenzenlos“, die seit 2005 bereits über 100 journalistische Talente mit internationalen Biografien fit für die Medienarbeit gemacht hat.

Der WDR ist seit vielen Jahren Vorreiter beim Thema kulturelle Vielfalt – angefangen beim fremdsprachigen Programm für zugewanderte Menschen in den 60er Jahren über den ersten Integrationsbeauftragten innerhalb der ARD bis hin zum jungen europäischen Kulturradio COSMO und zum Angebot „WDRforyou“ für Geflüchtete – zwei Besonderheiten in der deutschen Medienlandschaft. Von den aktuellen WDR-Programmvolontär:innen haben 50 Prozent eine Einwanderungsgeschichte.

Seit 25 Jahren „Frau tv“

Eine Vorrangstellung hat der WDR auch auf dem Gebiet der Gleichstellung der Geschlechter. Bereits 1989 berief er als erster öffentlich-rechtlicher Sender eine Gleichstellungsbeauftragte. Ein Unikat in der Medienlandschaft ist „Frau tv“: Mitte Mai feierte das einzige Frauenmagazin im deutschen Fernsehen 25-jähriges Bestehen.

