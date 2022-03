PHOENIX

Sondersendungen zur Landtagswahl im Saarland

Sonntag, 27. März, 17.00 Uhr, 20.20 Uhr, 23.00 Uhr

Wer regiert zukünftig das Saarland? An diesem Sonntag sind die Bewohner des kleinsten deutschen Flächenlandes aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen.

Kann der amtierende saarländische Ministerpräsident, der CDU-Politiker Tobias Hans, sein Amt verteidigen oder wird es einen Wechsel an der Regierungsspitze geben? Spitzenkandidatin der SPD ist die stellv. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger. Umfragen sehen ihre Partei derzeit klar vorne, die CDU lag zuletzt rund zehn Prozentpunkte hinter den Sozialdemokraten auf Platz zwei. Bei einem klaren Wahlsieg der SPD wären künftig auch andere Regierungskonstellationen denkbar. Entscheidend dafür ist aber auch, ob die Grünen den Wiedereinzug in den Landtag schaffen und der FDP der Sprung über die Fünfprozenthürde gelingt. Gesichert ist ein Machtwechsel im Saarland also nicht. Tobias Hans hatte das Amt 2018 von Annegret Kramp-Karrenbauer übernommen, als diese von Saarbrücken nach Berlin ging, um CDU-Generalsekretärin zu werden.

phoenix informiert über die Landtagswahl ab 17.00 Uhr in einer Sondersendung mit Interviews und Analysen. Durch die Wahlsendung führt phoenix-Programmgeschäftsführerin Eva Lindenau gemeinsam mit der Leiterin des Parlamentsbüros der Rheinischen Post, Kerstin Münstermann und dem Politikwissenschaftler Prof. Volker Kronenberg von der Universität Bonn. Wenn um 18.00 Uhr die Wahllokale schließen, liefert phoenix die Prognosen von ARD und ZDF und stets die aktuellen Hochrechnungen. Aus dem Landtag in Saarbrücken meldet sich phoenix-Reporter Marlon Amoyal. An seiner Seite hat er den Chefredakteur der Saarbrücker Zeitung, Peter Stefan Herbst und Stephan Rausch (CDU), den Bürgermeister von Oberthal, dem Heimatort des ESA-Astronauten Matthias Maurer. Nach der Prognose um 18.00 Uhr wird er im Landtag u.a. mit den Spitzenkandidat:innen von CDU und SPD, Tobias Hans und Anke Rehlinger sowie mit Lisa Becker von den Grünen, Barbara Spaniol von der Linken, der FDP-Spitzenkandidatin Angelika Hießerich-Peter sowie einem Vertreter der AfD Gespräche führen.

Um 20.20 Uhr lädt phoenix Programmgeschäftsführerin Michaela Kolster zur phoenix wahlrunde in Berlin ein. Mit ihren Gästen, dem Tagesspiegel Herausgeber Stephan-Andreas Casdorff und Eckard Lohse von der FAZ diskutiert sie das Ergebnis in Saarbrücken und seine Auswirkungen auf die Bundespolitik.

Ab 23.00 Uhr liefert eine weitere Sondersendung zur Landtagswahl die aktuellsten Zahlen und eine Zusammenfassung des Wahlabends mit weiteren Gesprächspartner:innen.

