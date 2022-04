WDR Westdeutscher Rundfunk

Sender Langenberg wird am 27. April 2022 kurzzeitig abgeschaltet

Köln (ots)

Auf Grund von Wartungsarbeiten am Sender Langenberg wird am 27. April in der Zeit von 22:05 Uhr bis 00:00 Uhr der UKW-Empfang in den Gebieten Rhein Ruhr, Niederrhein, Münsterland und Köln/Bonn kurzzeitig unterbrochen sein.

(Die Umschaltung beträgt jeweils unter 3 Sekunden)

Betroffen sind folgende Kanäle und Programme:

UKW

Standort Langenberg

1Live (106,7 MHz)

WDR 2 (99,2 MHz)

WDR3 (95,1 MHz)

WDR4 (101,3 MHz)

WDR5 (88,8 MHz)

Cosmo (103,3 MHz)

DKultur (96,5 MHz)

Standort Bärbelkreuz

WDR3 (97,3 MHz)

WDR4 (104,4 MHz)

Standort Monschau

WDR3 (98,2 MHz)

WDR4 (91,9 MHz)

Standort Bonn

DLF Kultur (106,1 MHz)

Standort Kleve

WDR2 RR (93,3 MHz)

WDR3 (97,3 MHz)

WDR4 (101,7 MHz)

WDR5 (99,7 MHz)

Standort Münster Nottuln

WDR3 (89,7 MHz)

WDR4 (100,0 MHz)

Standort Ibbenbüren

WDR3 (97,3 MHz)

WDR4 (99,5 MHz)

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell