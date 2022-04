WDR Westdeutscher Rundfunk

'Die Carolin Kebekus Show' 2022: Staffelstart mit viel Musik und Bastian Pastewka als Premierengast

Carolin Kebekus steht in den Startlöchern für die dritte Runde der 'Carolin Kebekus Show' (WDR für Das Erste): In ihrer ersten Show begrüßt sie den Schauspieler und Komiker Bastian Pastewka im brandneuen Studio. Gemeinsam mit dem bekennenden Fernseh-Fan Pastewka reist Carolin Kebekus durch die deutsche Fernsehgeschichte und sorgt dafür, dass einige der berühmtesten instrumentalen Titelmelodien von 'Tatort' bis 'Traumschiff' endlich das bekommen, was sie verdienen: einen angemessenen und ehrlichen Text.

Natürlich kommt aber auch das aktuelle Weltgeschehen nicht zu kurz: In einem außergewöhnlichen Musikvideo beschäftigt sich Kebekus mit der Hilflosigkeit, auf die täglich neuen Katastrophenmeldungen zu reagieren. Denn schließlich ist ganz und gar nicht 'Alles gut', wie der Titel des Songs verspricht.

Weiterhin richtet Carolin Kebekus zum Staffelauftakt ihr Augenmerk auf das Thema 'Food Waste', also die Verschwendung und Vernichtung von Lebensmitteln, u.a. geht es dabei ums Containern, also ums Mülltauchen in Abfallbehälter von Supermärkten. Zu Gast ist Sternekoch Nelson Müller, mit dem Carolin eine leckere Mahlzeit aus abgelaufenen Lebensmitteln kochen wird.

'Die Carolin Kebekus Show' ist ab dem 28. April 2022 neun Mal in Folge am Donnerstagabend um 22.50 Uhr im Ersten zu sehen. Weitere sieben Ausgaben sind im Herbst 2022 geplant. Die Sendungen werden freitags um 20.15 Uhr bei ONE und montags um 22.45 Uhr im WDR Fernsehen wiederholt. Die Zuschauer:innen können sich außerdem ganzjährig auf zusätzlichen Online Content von 'DCKS' freuen: in der ARD Mediathek und unter @dckshow bei Twitter und Instagram.

Produziert wird 'Die Carolin Kebekus Show' von der bildundtonfabrik (btf GmbH) in Zusammenarbeit mit der Unterhaltungsflotte TV GmbH im Auftrag des WDR. Die Redaktion im WDR hat Leona Frommelt.

