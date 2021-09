The Voice of Germany

Sängerin Elif will als Coach der "The Voice: Comeback Stage by SEAT" Sarah Connor, Johannes Oerding, Mark Forster und Nico Santos den Sieg wegschnappen

17. September 2021. Führt dieses Jahr die zweite Chance zum Sieg bei "The Voice of Germany"? So zumindest der Plan von Sängerin Elif, die als Coach der "The Voice: Comeback Stage by SEAT" auf Nico Santos (2019) und Michael Schulte (2020) folgt. "Ich freue mich sehr, Coach der Comeback Stage sein zu dürfen", fiebert Elif ihrer neuen Aufgabe entgegen. Die Sängerin hat seit ihrem zweiten Platz bei "Popstars" 2009 eine treue Fancommunity aufgebaut. 2013 erscheint ihr erstes Album. 2019 erhält sie den "Deutschen Musikautorenpreis", 2020 den "Bravo Otto". 2021 sorgt die Deutschtürkin mit einem blau geschminkten Auge bei ihrem Auftritt beim #FreeESC für Aufsehen - ein "Zeichen gegen Gewalt", wie Elif auf ihrem Instagram-Account erklärt. Ihr nächster Meilenstein: Der Sieg bei #TVOG als Coach der Comeback Stage - und um dahin zu kommen, hat sie eine klare Strategie: "Ich werde mich intensiv mit meinen Talents beschäftigen, um ihre Stärken herauszuarbeiten und sie zu fördern. Ich werde das Beste aus ihnen herausholen." So funktioniert die "The Voice: Comeback Stage by SEAT" Die "The Voice: Comeback Stage by SEAT" ist das Online-Spin-Off von "The Voice of Germany". No-Buzzer-Talente aus den Blind Auditions, sowie Ausscheider:innen aus den Battles und Sing-Offs erhalten im #TeamElif eine zweite Chance bei "The Voice of Germany" 2021. Im Halbfinale treten ihre zwei besten Talente dann live gegen die Halbfinalist:innen von Sarah Connor, Johannes Oerding, Nico Santos und Mark Forster an - und haben dieselbe Chance auf den Sieg, wie die Talente der anderen vier Coaches. Lena Gercke und Thore Schölermann moderieren "The Voice of Germany", Produzent ist Bildergarten Entertainment. Alle Infos zu "The Voice of Germany", den Coaches und den Talenten finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2021 "The Voice of Germany" ab 7. Oktober 2021 donnerstags auf ProSieben und ab 10. Oktober 2021 sonntags in SAT.1 sowie auf Joyn, jeweils um 20:15 Uhr "The Voice: Comeback Stage by SEAT" ab Donnerstag, 7. Oktober 2021, auf www.TheVoice.de Hashtag zur Show: #TVOG

