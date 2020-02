WDR Westdeutscher Rundfunk

Wer feiert die schönste Party mit Blick auf den Kölner Zoch?

Aufruf: Sven Pistor sucht Wohnungen, an denen der Rosenmontagszug vorbeikommt

Exklusives Gastgeschenk

Köln (ots)

Wer das Glück hat, direkt am Zugweg des Rosenmontagszuges zu wohnen, hat einmal im Jahr die Hütte besonders voll. Denn dann heißt es: Zoch gucken und feiern. Für seine Aktion "Alle wollen Pistor" sucht das WDR Fernsehen Partys mit direktem Blick auf den Rosenmontagszug. Das Gastgeschenk von Moderator Sven Pistor: ein exklusives Mitbringsel, das es nirgendwo zu kaufen gibt. Sven Pistor wird am Rosenmontag während der Live-Übertragung des Zuges mit einem WDR-Kamerateam unterwegs sein und von den schönsten, ausgelassensten oder ungewöhnlichsten Orten berichten, die einen exklusiven Blick auf den Zoch haben. Egal ob Wohnungen, Büros oder Balkone - egal ob Wohngemeinschaft oder Seniorenstift: wer mit Blick auf den Zoch feiert oder arbeitet, kann Sven Pistor zu sich einladen (E-Mail an allewollenpistor@wdr.de). "Mitmachen und MICH gewinnen. Wie cool ist das denn?! Ich freu' mich, am Rosenmontag all die jecken Wohnungen am Zugweg zu stürmen. Und hier ist mein Versprechen: Ich habe einmalige Gastgeschenke", verspricht Sven Pistor. Denn jeder Gastgeber hat die Chance auf eine der original Heinzelmännchen-Figuren, die den Festwagen des Zugleiters Holger Kirsch schmücken und die von Kirsch für die Aktion zur Verfügung gestellt werden. Sven Pistor ist die Stimme des Fußballs bei WDR 2. Er moderiert u.a. "LIGA LIVE" und tritt im erfolgreichen Tippspiel "Alle gegen Pistor" gegen den ganzen Westen an. Im Karneval ist Sven Pistor für den WDR neben seiner Rosenmontags-Aktion auch als Kommentator der "Schull- un Veedelszöch" aktiv - zusammen mit Monika Salchert.

