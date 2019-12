WDR Westdeutscher Rundfunk

Investigativ und ungeschönt: "FRUST - das magazin" von und mit Olli Dittrich

Köln

Es ist eine schöne Tradition kurz vor Weihnachten und wie immer ein heiteres Vergnügen: Deutschlands Ausnahme-Humorist Olli Dittrich widmet die zehnte Ausgabe seines vielfach preisgekrönten WDR-"TV-Zyklus" erneut einem erfolgreichen Fernsehgenre. Das Erste zeigt die Persiflage "FRUST - das magazin" am 19. Dezember um 23.45 Uhr.

Verwandlungskünstler Olli Dittrich spielt auch diesmal sämtliche Hauptrollen selbst. Darüber hinaus wirken viele Top-Stars in den Filmbeiträgen als "Special Guests" mit: Dabei sind Schauspieler Sebastian Bezzel ("Eberhofer"-Krimis), Schauspielerin Sibel Kekilli ("Game of Thrones"), Tierfilmer Andreas Kieling, Marius Müller-Westernhagen, Boxliebling Axel Schulz und Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Olli Dittrich zu "FRUST": "Wir legen in ungeschönten Reportagen den Finger in die zeitgeistliche Wunde, zeigen, dass es abseits aller Promi-VIP-Glamour-Stories im TV auch eine andere Seite des Lifestyle geben kann. Wir machen den Realitycheck, sind investigativ, bleiben dabei aber heiter."

Im Mittelpunkt von "FRUST - das magazin" stehen die Schicksale prominenter und unbekannter Menschen. Moderator Sören Lorenz (bekannt aus "effeff - Das Frühstücksfernsehen") präsentiert ihre packenden Geschichten abseits des schillernden Promi-Glamours.

Die "FRUST"-Themen in dieser Woche:

Andreas Baesecke (Deutschlands bekanntester Tierfilmer) Er zählt zu den besten Tierfilmern der Gegenwart, seine Sensationsaufnahmen des äußerst scheuen Polarzebras gingen um die Welt. Doch jetzt hat sich ein schlimmer Verdacht bestätigt: Andreas Baesecke soll seine Zuschauer*innen getäuscht haben. Mit "FRUST" spricht er exklusiv über den Skandal und sein neues Leben.

Butsche Roni (ehem. Boxchampion) Der frühere Weltmeister im Superfliegengewicht hat sich nach seinem sportlichen Karriere-Ende in der Öffentlichkeit rar gemacht. Was kaum einer weiß: Butsche Roni hat eine revolutionäre neue Boxvariante entwickelt. Im ausführlichen "FRUST"-Portrait spricht die Box-Legende jetzt zum ersten Mal vor der Kamera über seine verblüffende Erfindung und den letzten großen Kampf seiner Karriere.

Platzhirsch (Popstar und ehem. Westernhagen-Gitarrist) Wer erinnert sich nicht an "Chillin' Con Carne", den Hit des Jahres 2014? Doch so schnell, wie die Karriere von Senkrechtstarter Platzhirsch begonnen hatte, war sie auch wieder vorbei. Das zweite Album des Popstars floppte, es folgten Eklats und böse Schlagzeilen. Was macht der frühere Westernhagen-Gitarrist eigentlich heute? "FRUST" begab sich mit der Kamera auf Spurensuche - und traf ihn an einem Ort, der seine Fans überraschen dürfte.

Außerdem: Der "FRUST"-Kinotipp widmet sich "Fischers Netz" und zeigt exklusiv erste Ausschnitte des großen Kinoereignisses. Zum ersten Mal wird das tragische Leben des zu Unrecht vergessenen Winfried Fischer erzählt. Das verkannte Genie war seiner Zeit um Jahrzehnte voraus.

Zu Gast im Studio: Gesundheitsexperte und Fundamentalmediziner Dr. Gregor Holtz, der Zuschauerfragen zum Thema Klimawandel beantwortet.

"FRUST - das magazin" ist eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln und beckground tv. Redaktion: Carsten Wiese

