Der "WDR Publikumspreis - Mein Hörbuch 2019": Jetzt Lieblingshörbuch einreichen

Ab sofort sammelt der WDR unter publikumspreis.wdr.de Vorschläge für den "WDR Publikumspreis - Mein Hörbuch 2019". Zunächst kann das Publikum bis zum 12. Januar 2020 online Vorschläge einreichen. Welches 2019 erschienene Hörbuch hat besonders gefesselt? Welche Sprecherinnen oder Sprecher haben restlos überzeugt? Welche literarische Umsetzung hat positiv überrascht? Die meistgenannten Hörbuch-Neuerscheinungen des Jahres 2019 bilden eine Top Ten, über die dann bis zum 9. Februar 2020 abgestimmt werden kann. Die Auswahl für den WDR Publikumspreis orientiert sich daher nicht an Verkaufscharts, sondern spiegelt allein die Vorlieben des WDR-Publikums wider. Das Hörbuch mit den meisten Stimmen erhält schließlich die Auszeichnung "WDR Publikumspreis - Mein Hörbuch 2019". Der Preis wird im kommenden Jahr zum dritten Mal verliehen: 2018 wurde Marc Uwe Klings "Qualityland" vom Publikum ausgezeichnet, in diesem Jahr Kai Magnus Stings "Tod unter Lametta". Den festlichen Rahmen für die Verleihung des WDR Publikumspreises bildet die Gala des Deutschen Hörbuchpreises am 10. März 2020. Durch den Abend führt Klaus-Jürgen Deuser, für das musikalische Rahmenprogramm sorgt Laith Al-Deen. Die Verleihung des Deutschen Hörbuchpreises markiert stets auch den Beginn des internationalen Literaturfestes lit.COLOGNE. Alle Details zum "WDR Publikumspreis - Mein Hörbuch 2019" finden sich unter publikumspreis.wdr.de. Fotos unter ARD-Foto.de

