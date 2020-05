TARGOBANK AG

TARGOBANK für besten Kundenservice ausgezeichnet

Düsseldorf

- TARGOBANK gehört zu Top 3-Banken - Herausragendes Kundenbeziehungsmanagement - Das Ziel: Kunden zu Fans machen

Der seit 13 Jahren bestehende Wettbewerb hat sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen mit einem herausragenden Kundenbeziehungsmanagement zu identifizieren. Das Testergebnis zeigt: Der TARGOBANK gelingt es, ihre Kunden zu Fans zu machen. Sie gehört zu den Top-3-Banken im Wettbewerb und erhält zudem das Zertifikat "Bester Kundenservice Banken".

Initiatoren des Wettbewerbs sind die Deutsche Gesellschaft für Qualität, das F.A.Z.-Institut sowie das Marktforschung- und Beratungsunternehmen 2HMforum. Für die Befragung wurden Kunden von rund 180 Unternehmen verschiedener Branchen per Online-Panel ausgewählt. Sie wurden im Anschluss zu ihrer Zufriedenheit mit den betreffenden Unternehmen sowie zu ihrer Weiterempfehlungs- und Abschlussbereitschaft befragt.

Das theoretische Modell hinter der Befragung ist das Fan-Prinzip, welches die Mechanismen von Fanbeziehungen aus Sport, Musik und Kunst systematisch auf das Kundenbeziehungsmanagement von Unternehmen überträgt. Der Gedanke: Fankunden sind Garanten für Wachstum und Unternehmenserfolg, denn sie empfehlen ihren Anbieter wesentlich häufiger weiter als dies "nur" zufriedene Kunden tun.

Um Kunden zu Fans zu machen, "müssen sich die Unternehmen auf die zentralen Bedürfnisse ihrer Kunden fokussieren, diese an jedem Kontaktpunkt immer wieder erlebbar machen und so ein Gefühl von Einzigartigkeit erzeugen", so die Marktforscher von 2HMforum.

"Wir legen großen Wert darauf, an allen Kundenkontaktpunkten einen erstklassigen Service zu liefern. Gerade die enge Verzahnung zwischen Vertrieb, Service Center und den digitalen Kanälen ist dabei entscheidend", sagt Georg Kountourakis, Bereichsdirektor Operations for Service & Sales.

Über TARGOBANK

Die TARGOBANK verfügt über mehr als 90 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut vier Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden. Das Angebot für Privatkunden umfasst die Bereiche Konto & Karten, Kredit & Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen & Wertpapiere sowie Schutz & Vorsorge. Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen ihr Geschäftsmodell: So bietet die TARGOBANK Absatzfinanzierungen für Einzelhändler, über die Autobank Einkaufs- und Absatzfinanzierungen für Kfz-Händler sowie Finanzprodukte für Klein- und Kleinstunternehmen, Selbstständige und Freiberufler an. Darüber hinaus bietet die TARGOBANK Unternehmen Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung an. Der Schwerpunkt im Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft liegt auf einfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie auf einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah am Kunden zu sein, betreibt die TARGOBANK rund 350 Standorte in 200 Städten in Deutschland, und sie ist telefonisch rund um die Uhr im Service Center, aber auch online erreichbar. Die Bank kombiniert somit die Vorteile einer Digitalbank mit persönlicher Beratung und exzellentem Service in den Filialen und beim Kunden zuhause. Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.500 Mitarbeiter. In Duisburg führt die Bank ein Dienstleistungscenter mit 2.000 Mitarbeitern. Hinzu kommen Verwaltungsgebäude in Mainz (Factoring) und Düsseldorf (Leasing & Investitionsfinanzierungen). Als Tochter der Genossenschaftsbank Crédit Mutuel, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas, ist die Bank ein sicherer Partner für ihre Kunden.

Weiterführende Informationen: www.targobank.de

Über Crédit Mutuel

Crédit Mutuel Alliance Fédérale ist eine der größten und finanzstärksten Bankengruppen in Europa mit sehr guten Ratings. Sie vereint die Stärken einer Genossenschaftsbank mit starker regionaler und lokaler Verankerung mit denen der international agierenden Bank Crédit Industriel et Commercial (CIC). Sie bilden ein weltweites Netzwerk mit rund 4.400 Geschäftsstellen, knapp 72.000 Mitarbeitern und mehr als 26 Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.

Weiterführende Informationen: www.creditmutuel.de oder www.bfcm.creditmutuel.fr

