Geld bedeutet für Lena Meyer-Landrut, 27, Sicherheit: "Ich komme aus einer Familie, wo die Kohle nicht in der Badewanne lag." / Die Verwendung des Fotos ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichungen bitte unter Quellenangabe Sevda Albers. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/78825 Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Sie war mal der Liebling der Nation, eine Art deutsches Kulturgut, die Steffi Graf des Pop, wie Mark Forster gesagt hat. Dann galt sie plötzlich als arrogant. In EMOTION (Ausgabe 8/18, jetzt im Handel, www.emotion.de) erzählt Lena Meyer-Landrut jetzt, wie sie wirklich ist. Der Vorwurf zickig zu sein, liege manchmal auch an ihrem Ton, sagt die Sängerin: "Gerade wenn ich unsicher bin und denke, jetzt musst du extrastark sein, kommen Dinge schon mal falsch raus." Gleichzeitig hat sie gelernt: "Man muss sich abgrenzen." Auch von Instagram. Wie für viele war für sie der Griff zum Handy "ein totaler Automatismus. Wenn ich vor der Auszeit getrackt hätte, wie viel Zeit ich in den Apps verbringe, wären sicher ein paar Stunden zusammengekommen." Ihr Ziel: "Nicht mehr sofort das Handy zücken, um aus jedem schönen Moment eine Story zu machen."

Ende 2017 hat sie ihr neues Album auf diesen Herbst verschoben. "Ich bin ziemlich gut in Bauchgefühl." Businessdenken könne sie allerdings nur, wenn es sich richtig anfühlt. Sie räumt offen ein: "Geld ist mir schon wichtig, weil es Sicherheit bedeutet. Ich komme aus einer Familie, wo die Kohle nicht in der Badewanne lag."

Oft werde sie gefragt, ob es sie nicht nerve, "Satellite" zu singen. Doch das Gegenteil sei der Fall. "Satellite war der Anfang von allem. Alle können mitsingen und sich immer daran erinnern, was sie an diesem Abend gemacht haben." Und genauso eindeutig widerspricht sie den oft erhobenen Vorwürfen, magersüchtig zu sein. Obwohl sie dazu am liebsten nichts sagen würde, fühlt sich die Hannoveranerin verantwortlich dagegenzuhalten, denn: "Was mich dabei wirklich stört, ist, dass jüngere Mädchen auf die Idee kommen könnten, das sei ein Thema für mich, und dass sie dem nacheifern müssten." Ihr Gewicht? Das sei seit zehn Jahren das Gleiche, plus minus zwei Kilo. Sie gehe an keinem Croissant vorbei und mache einfach gern Sport: "Ich mag es, stark zu sein."

EMOTION bietet Inspiration und Impulse für Frauen, die ihr Leben selbstbestimmt gestalten und sich weiterentwickeln wollen. EMOTION ist Teil des INSPIRING NETWORK Verlag GmbH & Co. KG. Zum Verlag gehören neben dem Frauenmagazin EMOTION auch das Philosophie-Magazin HOHE LUFT, die Psychologie-Zeitschrift "PSYCHOLOGIE bringt dich weiter" sowie ein umfangreiches Event- und Kundengeschäft. EMOTION erscheint seit November 2009 in der EMOTION Verlag GmbH mit einer verkauften Auflage von 52.435 Exemplaren (IVW IV/2017) zu einem Copypreis von 4,90 Euro.

Pressekontakt:

Silvia Feist

EMOTION Verlag GmbH

Tel.: 040 / 600 288 724

E-Mail: silvia.feist@emotion.de

Original-Content von: EMOTION Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell