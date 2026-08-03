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Landtagswahl Sachsen-Anhalt: MDR interviewt Spitzenkandidatinnen und -kandidaten

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Leipzig (ots)

Ab 4. August stellen sich die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten von CDU, AfD, SPD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen in ausführlichen Einzelinterviews den Fragen von MDR AKTUELL. Die Gespräche sind jeweils um 21.45 Uhr im MDR-Fernsehen zu sehen. Im Podcast „Wahlkreis Ost“ sind ausführliche „DeepTalks“ mit den Kandidatinnen und Kandidaten zu hören.

Für MDR AKTUELL interviewt Susann Reichenbach die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten zu ihren Positionen und Plänen. Die rund zehnminütigen Gespräche werden in Magdeburg im Landesfunkhaus aufgezeichnet. Zu sehen sind die Interviews bei MDR AKTUELL im Fernsehen in der Ausgabe um 21.45 Uhr. Darüber hinaus stehen sie auf mdr.de, in der ARD Mediathek sowie im YouTube-Kanal „MDR AKTUELL live“ zur Verfügung und werden im Radio bei MDR Aktuell ausgestrahlt.

Die Interviews im Überblick:

4. August 2026: Susan Sziborra-Seidlitz (Bündnis 90/Die Grünen)

Susan Sziborra-Seidlitz (Bündnis 90/Die Grünen) 5. August 2026: Armin Willingmann (SPD)

Armin Willingmann (SPD) 6. August 2026: Eva von Angern (Die Linke)

Eva von Angern (Die Linke) 10. August 2026: Ulrich Siegmund (AfD)

Ulrich Siegmund (AfD) 11. August 2026: Sven Schulze (CDU)

Ergänzend zeigt das Landesmagazin MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE an den jeweiligen Sendetagen Kurzporträts der Politikerinnen und Politiker.

Für den MDR-Podcast „Wahlkreis Ost“ entstehen zudem ausführliche „DeepTalks“ mit den fünf Spitzenkandidatinnen und -kandidaten. Die Gespräche werden ebenfalls vom 4. bis 6. August sowie am 10. und 11. August 2026 in ARD Sounds veröffentlicht.

Einen Überblick über die vielfältigen Angebote sowie die redaktionellen Leitlinien und rechtlichen Grundlagen bietet das MDR-Konzept zur Wahlberichterstattung.

Im wöchentlichen Newsletter zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt ordnet MDR AKTUELL die wichtigsten Themen des Wahlkampfs ein, vergleicht die Vorhaben der Parteien und liefert Fakten sowie Analysen rund um die Landtagswahl. Der Newsletter wird von MDR AKTUELL-Moderator Jens Hänisch verfasst und kann hier abonniert werden.

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