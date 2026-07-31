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„Ferien bei den Taliban“ – Weltspiegel-Doku des MDR aus Afghanistan

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Leipzig (ots)

Während das Auswärtige Amt vor Reisen nach Afghanistan warnt, wirbt das Taliban-Regime um internationale Touristinnen und Touristen. Gemeinsam mit einer Reisegruppe erlebt der MDR-Journalist Markus Spieker das Land zwischen Gastfreundschaft, Propaganda und Unterdrückung. Die Weltspiegel-Dokumentation ist ab 31. Juli in der ARD Mediathek und am 4. August um 23.35 Uhr im Ersten zu sehen.

Fünf Jahre nach der Machtübernahme der Taliban versucht das Regime, Afghanistan als Reiseziel zu etablieren. Als Teil einer internationalen Reisegruppe erlebt ARD-Südasien-Korrespondent Markus Spieker ein Land voller Widersprüche: zwischen beeindruckenden Landschaften und strenger Kontrolle, zwischen herzlicher Gastfreundschaft und politischer Inszenierung, zwischen touristischer Öffnung und der systematischen Ausgrenzung von Frauen. Der Film fragt: Wer reist freiwillig nach Afghanistan – und warum? Und kann Reisen helfen, politische Realität sichtbar zu machen?

„Diese Dokumentation zeigt, wie wichtig unabhängiger Journalismus vor Ort ist. Mit seinem Engagement im ARD-Studio Südasien ermöglicht der MDR Einblicke in ein Land, das für viele unzugänglich ist. Besonders eindrücklich fand ich das nahezu ausschließlich von Männern geprägte öffentliche Leben. Es macht sichtbar, wie weit Frauen aus dem Alltag und dem öffentlichen Raum verdrängt wurden – und zugleich, mit welcher Stärke und welchem Mut viele von ihnen ihren Alltag unter diesen Bedingungen bewältigen”, sagt MDR-Chefredakteurin Christin Bohmann.

Markus Spieker: „Unser Film zeigt, dass man tatsächlich halbwegs sicher nach Afghanistan reisen kann, dass die Leute gastfreundlich und herzlich sind und die Sehenswürdigkeiten spektakulär. Man muss aber bereit sein, die Restriktionen der Taliban zu akzeptieren und krasse Widersprüche aushalten. Man bewegt sich durch ein Land, in dem zumindest die Hälfte der Bevölkerung – die Frauen – diskriminiert wird und wo es auch sonst jede Menge Not und Unfreiheit gibt.“

Seit April 2026 leitet der MDR-Journalist Markus Spieker das ARD-Auslandsstudio in Neu-Delhi und verantwortet vor Ort die Berichterstattung aus Südasien – einer Region, die politisch, gesellschaftlich und kulturell zu den spannendsten der Welt gehört. Von 2015 bis 2018 war Spieker schon einmal Studioleiter in Neu-Delhi, hat seit 2019 mehrfach Vertretungen übernommen und u.a. 2021 von der Machtübernahme der Taliban berichtet.

„Ferien bei den Taliban“ ist ab sofort in der ARD Mediathek sowie am 4. August um 23.35 Uhr im Ersten und am 23.August um 22.00 Uhr im MDR-Fernsehen zu sehen.

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