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MDR-Doku „Macht der Mandate – Ost-Stimmen im Bundestag“ zeigt, was aus Interessen der Wählerinnen und Wählern wird

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Leipzig (ots)

Treffen mit Wählerinnen und Wählern, Arbeit im Bundestag und in den Ausschüssen: Die MDR-Doku „Macht der Mandate – Ost-Stimmen im Bundestag“ zeigt wie Abgeordnete für die Interessen ihrer Wählerinnen und Wähler kämpfen. Was können sie politisch erreichen? Der Film gibt exklusive und detaillierte Einblicke. Er ist ab dem 8. Juli 2026 in der ARD-Mediathek zu sehen und läuft am 8. Juli um 20.45 Uhr im MDR-Fernsehen.

Seit mehr als einem Jahr sind sie Abgeordnete des 21. Deutschen Bundestages: Diana Herbstreuth (CDU), Elisabeth Kaiser (SPD), Carolin Bachmann (AfD), Kassem Taleb Saleh (Bündnis90/Die Grünen) und Janina Böttger (Die Linke). Sie vertreten Wählerinnen und Wähler in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt und haben den Auftrag, deren Interessen in Berlin und damit bundesweit Gehör zu verschaffen. Mit großer Motivation haben sie ihr Mandat angetreten, begleitet von hohen Erwartungen ihrer Wählerinnen und Wähler. Doch können sie diese erfüllen?

Fünf Monate lang begleitet der Film „Die Macht der Mandate“ die fünf Abgeordneten bei ihrer Arbeit – im Bundestag, in den Ausschüssen, im Bundeskabinett, bei Lobbyveranstaltungen, in ihren Wahlkreisen. Er zeigt, wie sie ihre Wählerinnen und Wähler treffen, deren Interessen im komplexen Berliner Politikbetrieb einzubringen versuchen, Partei- und Fraktionslogik unterliegen und sich über Anspruch und Wirklichkeit Gedanken machen.

Abgeordnete reflektieren über ihre Arbeit

Was haben sie in diesen fünf Monaten für ihre Wählerinnen und Wähler erreicht? Was kann in der Folge noch gelingen, bis sich die Legislatur dem Ende zuneigt? Woran scheitern Anliegen und Ambitionen? Wo und warum verstummt die Stimme der Wählerinnen und Wähler am Ende? Der 60-minütige Film stellt die schmerzhaften Fragen unserer Zeit an die Volksvertreterinnen und Volksvertreter.

Unkommentiert und für sich selbst sprechend zeigt der Dokumentarfilm von Tatjana Kadegge und Torsten Archut, wie sich Erwartungen und Realität verhalten, wenn die Interessen der Wählerinnen und Wähler in Berlin anklopfen. Szenische und dokumentarische Elemente zeigen den Alltag der Abgeordneten. In Interviews reflektieren sie über ihre Arbeit und die Funktionsweise unserer Demokratie.

Hinweis für Journalistinnen und Journalisten

Im MDR-Medienvorführraum steht die Doku für Rezensionszwecke zur Verfügung. Sollten Sie noch keinen Zugang haben, können Sie sich hier anmelden.

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