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Bühne frei für den Kompositionsnachwuchs! Abschlusskonzert der MDR Klassik-Kompositionswerkstatt 2026

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Leipzig (ots)

Sechs junge Komponistinnen und Komponisten haben gemeinsam mit dem MDR-Sinfonieorchester eigene Werke erarbeitet. Die Ergebnisse sind am 1. Juli im Leipziger MDR-Studio zu erleben. Der Eintritt ist frei.

Ein Labor für neue Orchesterklänge

Mit einem Sinfonieorchester zu arbeiten ist für junge Komponistinnen und Komponisten ein seltenes Glück. Genau diese Möglichkeit bietet das MDR-Sinfonieorchester jedes Jahr in seiner Kompositionswerkstatt. Sechs Studierende mitteldeutscher Musikhochschulen hatten diesmal die Möglichkeit, ihre Werke in drei Workshops im Januar, März und Juni beim Entstehungsprozess zu hören und weiter daran zu tüfteln. Gemeinsam mit den Orchestermitgliedern konnten sie neue Klänge ausprobieren, die Notation überprüfen oder spieltechnische Probleme kreativ lösen.

Intensiver Austausch

Geleitet wird die Kompositionswerkstatt seit 2021 von Dirigent Michael Wendeberg, einem Experten für zeitgenössische Musik. Über die Zusammenarbeit mit den Kompositionsstudierenden sagt er: „Es ist ein Lernprozess auf beiden Seiten, den zu begleiten oder zu moderieren mir großen Spaß macht – auch, weil hier der Rahmen und die Zeit dafür gegeben sind.“

Nachwuchsförderung mit Perspektive

Seit 2019 hat sich die Kompositionswerkstatt des MDR zu einem wichtigen Baustein der Nachwuchsförderung entwickelt. In bislang sechs Werkstätten wurden 30 Werke von 30 jungen Komponistinnen und Komponisten erarbeitet. Der krönende Abschluss ist dabei jedes Mal die Präsentation der Ergebnisse vor Publikum mit dem MDR-Sinfonieorchester.

Sechs Uraufführungen beim Abschlusskonzert

Termin: Mittwoch, 1. Juli 2026, 18.00 Uhr

Ort: MDR-Studio am Augustusplatz, Leipzig

Mitwirkende: MDR-Sinfonieorchester, Michael Wendeberg (Dirigent)

Programm:

Samuel Hong-Yu Leung:

...then, "he wrapped his face in his mantle"

Dengke Li:

„Perpetual Motion“

Liepa Vozgirdaite:

kai aš negalejau buti mažas ir šile ožius ganyti

Youshin Gim:

Déformation I : D’où viens-je, vers où m’en vais-je…(2025/26)

Christian Mietke:

„Look me in the Stars“

Tianwei Zhu:

Fließende Erstarrung

Eintritt frei

MDR Klassik zeichnet die Präsentation auf und spielt sie im Herbst 2026 in seinen Angeboten aus.

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