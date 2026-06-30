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„Wenn Städte schrumpfen: Eine Chance für Neues?“: MDR aktuell sendet Debattenformat „Mitreden“ live aus Dessau

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Leipzig (ots)

MDR aktuell bringt das bundesweite Debattenformat „Mitreden! Deutschland diskutiert“ nach Sachsen-Anhalt: Am Donnerstag, 2. Juli 2026, von 20.15 bis 22.00 Uhr sendet das Nachrichtenradio live aus dem Bauhaus Museum Dessau. Unter dem Titel „Wenn Städte schrumpfen: Eine Chance für Neues?“ steht eine zentrale Herausforderung vieler Regionen im Fokus des Dialogs. Die Live-Sendung wird deutschlandweit auf allen ARD-Infowellen übertragen.

Die Bauhaus-Stadt Dessau-Roßlau zieht Besucherinnen und Besucher aus aller Welt an – doch dauerhaft niederlassen wollen sich hier nur wenige. Die Stadt schrumpft, so wie viele kleine und mittlere Kommunen in Ostdeutschland und perspektivisch auch im Westen. Wie lebt man mit der zunehmenden Leere? Und wie lässt sich Neues daraus entwickeln?

Die Moderatorinnen Susann Böttcher und Doreen Jonas sprechen über diese und mehr Fragen mit dem Publikum vor Ort sowie mit folgenden Expertinnen und Experten:

Dr. Barbara Steiner, Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau,

Jacqueline Lohde, Bürgermeisterin und Beigeordnete für Bauen und Stadtgrün in Dessau sowie

Dr. Frederick Sixtus, Demografie-Forscher aus Berlin.

Das Bauhaus steht historisch für Aufbruch und radikales Neudenken – mit klaren Linien, funktionalem Design von der Architektur bis zu den Alltagsgegenständen. „Die Welt neu denken“ – dieser Anspruch von Walter Gropius ist auch heute aktuell: Rund 100 Jahre später arbeitet Dessau-Roßlau an seiner städtebaulichen Zukunft. Bis zur Bundesgartenschau 2035 sollen Stadtteile besser verbunden, neue grüne Räume geschaffen und die Stadt insgesamt klimaresilient sowie attraktiv für Familien und Mieterinnen und Mieter gestaltet werden.

Diskutieren Sie mit

Was hält man in Dessau-Roßlau von diesen Plänen? Wie müssen sich Städte und Gemeinden verändern, um auch künftig attraktiv und lebenswert zu sein?

Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen –über mitreden.ard.de oder den YouTube-Kanal: @ARDMitreden im Live-Chat.

Das ist „Mitreden! Deutschland diskutiert“

„Mitreden! Deutschland diskutiert“ ist eine gemeinsame Sendung der ARD-Informationsprogramme. Bürgerinnen und Bürger können hier ihre Meinung äußern, sich austauschen, beherzt widersprechen oder zustimmen – zu hören im Radio auf BR24, HR Info, MDR aktuell, NDR Info, rbb24 Inforadio und SWR Aktuell sowie zu sehen auf dem eigenen YouTube-Kanal „ARD Mitreden“, immer montags und donnerstags von 20.15 bis 22.00 Uhr. Die Produktion rotiert im wöchentlichen Wechsel zwischen den Programmen.

Die Sendungen können im Nachgang jederzeit in ARD Sounds noch einmal angehört werden.

„MDR-Wahllokal“ macht Station in Dessau

Wo drückt der Schuh bei jungen Menschen wenige Monate vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt? MDR aktuell will es herausfinden – und ist deshalb unterwegs mit dem „MDR-Wahllokal“. Das Ziel: Ins Gespräch kommen, um Probleme zu identifizieren. Nachdem es im ersten „MDR-Wahllokal“ um den ländlichen Raum in Sachsen-Anhalt ging, geht es im nächsten „MDR-Wahllokal“ um Themen wie Sicherheitsgefühl, (Wohnungs-)Leerstand und Geburtenrückgang in Sachsen-Anhalt – zu sehen am Dienstag, 7. Juli 2026 in der ARD Mediathek sowie im Youtube-Channel von MDR aktuell.

Gäste werden sein:

David Schmidt aus Boßdorf bei Wittenberg kämpft um den Erhalt der Kita seines Sohnes;

Julian Miethig aus Köthen hat homophobe Anfeindungen erlebt, sein Sicherheitsgefühl hat nachgelassen;

Wencke Hamann aus Dessau und Vertreterin der Initiative „Mitte Dessau“ engagiert sich gegen Leerstand;

Michael Halbenz aus Wittenberg ist Betriebsrat von SKW Piesteritz. Ihm ist wirtschaftliche Sicherheit wichtig.

„Mitmischen! beim MDR“

Im Rahmen der „Mitmischen! beim MDR“-Aktion können Interessierte wie Kritiker den MDR näher kennenlernen. Redaktionen und Studios zeigen dabei, wie eine Sendung entsteht. Auch „Mitreden! Deutschland diskutiert“ macht mit und begrüßt vor Ort zwei „Mitmischende“, die die Sendung live hinter den Kulissen erleben dürfen.

Wer ebenfalls erleben möchte, wie Sendungen im MDR entstehen und Redaktionen arbeiten, erhält hier weitere Informationen.

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