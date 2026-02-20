MDR Mitteldeutscher Rundfunk

„100.000 Hände“ für eine Museumsnacht – MDR-Tag im thüringischen Gehlberg

Gehlberg hat sich die Show geholt! Mit dem Zuschlag für das MDR-Format „Hol dir deine Show!“ rückt die kleine thüringische Gemeinde groß ins MDR-Programm – im Radio, TV und im Netz: Am 27. Februar produziert der MDR gleich zwei Live-Sendungen direkt aus dem Ort – „MDR um Vier – der starke Osten“ und „Hol dir deine Show!“. Bereits in den Tagen zuvor wird MDR Thüringen im Radio den Fokus auf Gehlberg legen, und abschließend am 28. Februar in TV und ARD Mediathek mit „Unser Dorf hat Wochenende“ den Ort von seiner persönlichen Seite zeigen.

Im Herbst 2025 hatte Ortsbürgermeister Heinz Rogowsky die Bewerbung für „Hol dir deine Show!“ eingereicht – und den MDR damit nach Gehlberg geholt. Am 27. Februar ist es nun so weit: Gleich sieben Museen gibt es in der kleinen Gemeinde zu entdecken. Deshalb wird MDR-Moderator Felix Seibert-Daiker zu „Hol dir deine Show!“ durch eine „Nacht im Museum“ führen – live ab 20.15 Uhr. Unterstützt wird er dabei von Show-Moderator Peter Imhof. Felix und Peter haben für die Party wieder Stars dabei, die sich die Gehlbergerinnen und Gehlberger gewünscht haben. Für Stimmung sorgt die Mountain Crew – die angesagte Party-Boyband aus den Alpen. Wenn in Thüringen gefeiert wird, darf auch sie nicht fehlen: die Ilmenauer Schlagerqueen Katharina Herz. Und auch Julian Reim, der Sohn von Matthias Reim, wird nach Gehlberg reisen und neue Songs präsentieren. Die Show entsteht mit dem Ort gemeinsam. So wird die örtliche Showtanzgruppe mit der Mountain Crew zum Partykracher „Octopus (100.000 Hände)“ performen.

Auch am Nachmittag gibt sich die Prominenz ein Stelldichein, wenn „MDR um Vier – der starke Osten“ live aus dem Ort sendet. Sterne-Köchin Lisa Angermann zaubert heißen Genuss an frischer Luft. Beim Wintergrillen gibt es buntes Grillgemüse und würzige Spieße. Moderator Peter Imhof lädt das Publikum vor Ort zudem ein zu einem Schätzspiel rund ums Thema Berge.

MDR Thüringen wird in der kommenden Woche jeden Morgen im Radioprogramm zwischen 5 und 9 Uhr über Gehlberg berichten. Auf dem MDR-Instagram-Kanal @mdr_mitteldeutscherrundfunk wird eine Challenge rund um die Show gestartet, und zum Abschluss zeigt „Unser Dorf hat Wochenende“ t am Tag nach der Party Gehlberg ganz privat.

Ines Keilholz, MDR-Redaktionsleiterin „Show, Event und Musik“:

„Mit ‚Hol dir deine Show!‘ hat der MDR ein völlig neues Format gestartet, bei dem es nicht ausschließlich um die Schlagerwelt geht. Welche Inhalte Teil des Programms sind, entscheiden die Gemeinde und die Redaktion gemeinsam. Auftakt war auch hier eine gemeinsame Redaktionssitzung vier Wochen vor der Show. Dabei geht es um Ehrenamt und Besonderheiten der Region; regionale Künstler bekommen ihre Bühne und zusätzlich bringt der MDR zwei bis drei Stars und Sternchen mit.“

Alle Sendungen sind in der ARD Mediathek abrufbar. Vor Ort startet die Pre-Show mit Lucas Thiel um 19 Uhr.

