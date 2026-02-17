MDR Mitteldeutscher Rundfunk

29. Staffel „Schloss Einstein“ (MDR/ARD/KiKA) feiert am 6. März 2026 Premiere – Mediendossier jetzt abrufbar

Mit Humor, Herz und spannenden neuen Geschichten startet „Schloss Einstein“ in ein aufregendes Schuljahr voller Herausforderungen, Überraschungen und großer Gefühle. Und auch in der 29. Staffel der Kinder- und Jugendserie gibt es neue Gesichter und Herausforderungen. Zu sehen sind alle neuen Folgen ab 6. März 2026 auf KiKA.de und in der ARD Mediathek. Im linearen Kinder-TV-Programm ist „Schloss Einstein“ ab 6. März täglich um 14.35 Uhr zu sehen sein; um 14.10 Uhr wird jeweils die Folge vom Vortag wiederholt.

Für die Einsteinerinnen und Einsteiner beginnt das neue Schuljahr mit einem besonderen Highlight: den „Einstein Games“. Doch mitten im Spaß sorgt eine unerwartete Nachricht für einen abrupten Stimmungswechsel. Gleich mehrere neue Gesichter wirbeln das Internat durcheinander: Dilara, Luis, Milo, Anh Thi und Aurelia bringen frische Impulse, Humor und Fantasie in den Schulalltag – und lösen bei ihren Mitschülerinnen und Mitschülern reichlich Gefühlschaos aus. Ob in der Schulband, im neuen Club NEON oder beim Pen-&-Paper-Spiel: Es gibt Streit, neue Freundschaften und das Liebeskarussell dreht sich schneller denn je.

Auch ernste Themen finden ihren Platz und sorgen für emotionale Momente: Eine Nachricht von Ava stellt die Beziehung mit Elly auf die Probe. Maxi bekommt eine traurige Nachricht; Frida überfordert sich in ihrem Engagement für Umweltschutz, und Suki kümmert sich zu sehr um andere. Gleichzeitig entdeckt Marlon völlig neue Seiten an sich, während Sami und Luna sich mit Fragen rund um Liebe und dem Erwachsenwerden auseinandersetzen.

Anke Lindemann, kommissar. Leitung HaR Fernsehfilm, Kinder und Serie beim MDR: „Mit der 29. Staffel von Schloss Einstein rücken wir eine Frage in den Mittelpunkt, die Kinder und Jugendliche besonders bewegt: Was bedeutet Glück für mich – und wie finde ich es in einer Welt voller Unsicherheiten? Die neuen Folgen erzählen von Momenten, die jeder kennt: von Rivalitäten, die alles auf die Probe stellen, von Zukunftsängsten, die größer wirken als man selbst, und von den vielen ersten Malen, die aufregend, überfordernd und wunderschön zugleich sein können. Unsere Geschichten greifen existenzielle Themen auf – emotional, altersgerecht und nah an der Realität der Zielgruppe. ‚Schloss Einstein‘ ist und bleibt: ein Ort, an dem junge Menschen sich wiederfinden, wachsen und ihren ganz eigenen Weg zum Glück entdecken.“

Stefan Pfäffle, Redaktionsleitung Redaktion Fiktion beim KiKA:

„‚Schloss Einstein‘ ist für KiKA weit mehr als eine erfolgreiche Serie – es ist ein Format, das zeigt, wie ernst wir die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen nehmen. Für die neue Staffel haben wir eng mit der Zielgruppe zusammengearbeitet: Viele Ideen, Beobachtungen und Wünsche junger Menschen sind direkt in Themen, Dialoge und sogar in die Ausstattung eingeflossen. Diese Co‑Creation macht ‚Schloss Einstein‘ noch authentischer und sorgt dafür, dass die Geschichten nicht über Kinder und Jugendliche erzählt werden, sondern mit ihnen.“

Seit drei Jahrzehnten begleitet „Schloss Einstein“ Kinder, Jugendliche und Familien durch den Alltag eines fiktiven Internats – und ist damit eine der langlebigsten Serien im deutschen Kinder- und Jugendfernsehen.

„Schloss Einstein“ wird von der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD unter Federführung des MDR produziert und in Koproduktion mit KiKA umgesetzt. Der MDR verantwortet die redaktionelle Gesamtkoordination, die inhaltliche Weiterentwicklung sowie die strategische Ausrichtung der Jubiläumsaktivitäten. Damit unterstreicht der MDR seinen Anspruch, qualitativ hochwertige, relevante und nachhaltige Angebote für junge Zielgruppen zu entwickeln und langfristig zu begleiten. Produzentin ist Josepha Herbst und Producerin Maleen Haug. Head-Autor der Serie ist Sebastian Jansen. Die Redaktion beim MDR verantworten Nicole Schneider und Silke Haverkamp. Für KiKA ist Corinna Schier zuständig.

