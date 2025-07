MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Media-Analyse 2025 Audio II: MDR-Hörfunk überzeugt mit stabiler Reichweite, MDR JUMP und MDR SACHSEN-ANHALT gewinnen dazu

Bild-Infos

Download

Leipzig (ots)

Die Akzeptanz und das Vertrauen in den Hörfunk des Mitteldeutschen Rundfunks sind insgesamt stabil nach der heute (16.7.) veröffentlichten Mediaanalyse ma 2025 Audio II. Mit seinen Landesprogrammen MDR SACHSEN und MDR THÜRINGEN bleibt der MDR in Sachsen und Thüringen stärkstes Programm. MDR SACHSEN-ANHALT gewinnt deutlich Hörerinnen und Hörer dazu und landet damit auf Platz zwei der Radioprogramme des Bundeslandes. MDR JUMP kann seine Akzeptanz ebenfalls weiter ausbauen: Die Welle verzeichnet in allen drei Bundesländern Zuwächse.

Die aktuellen Zahlen der ma Audio unterstreichen die regionale Verankerung des MDR und zeigen, dass die Programme von den Menschen in Mitteldeutschland nach wie vor geschätzt werden:2,8 Millionen Menschen ab 14 Jahren nutzen werktäglich die Hörfunkangebote des Mitteldeutschen Rundfunks in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Damit bleibt die Nutzung der MDR-Programme stabil – trotz des durch Streaming- und DAB+-Angebote immer stärker fragmentierten Audiomarktes.

In Thüringen schaltet weiterhin nahezu jeder Vierte ab 14 Jahren werktags das Landesprogramm des MDR ein. Mit einer Tagesreichweite von 23,8 Prozent (-2,5 Prozentpunkte) bleibt MDR THÜRINGEN in Thüringen das stärkste Radioprogramm mit den meisten Hörerinnen und Hörern – seit mehr als zehn Jahren.

MDR SACHSEN erzielt eine aktuelle Tagesreichweite von 19,1 Prozent und bleibt damit seit nunmehr 21 Jahren das meistgehörte Radioprogramm in Sachsen (-0,7 Prozentpunkte). Hier hört nahezu jeder Fünfte ab 14 Jahren werktags das sächsische Landesprogramm.

In Sachsen-Anhalt gewinnt das Landesprogramm des MDR deutlich Hörer und Hörerinnen dazu und erreicht nun eine Tagesreichweite von 20,2 Prozent (+2,5 Prozentpunkte). Damit platziert sich MDR SACHSEN-ANHALT auf die zweite Position im Senderranking des Bundeslandes.

Die Popwelle MDR JUMP verzeichnet in allen drei MDR-Sendegebiet-Bundesländern Zuwächse. Insgesamt erreicht sie nun werktäglich 962 000 Hörerinnen und Hörer ab 14 Jahren (13,4 Prozent) in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Vor allem in Sachsen-Anhalt gewinnt MDR JUMP neue Hörerinnen und Hörer in der Tagesreichweite dazu (+3,1 Prozentpunkte auf 14,2 Prozent).

MDR stärkt Zusammenarbeit und schafft Synergien

Seit 2. Juni 2025 produzieren die Radiosender der Landesfunkhäuser MDR SACHSEN, MDR SACHSEN-ANHALT und MDR THÜRINGEN ein gemeinsames ARD-Abendprogramm: Von 20 bis 23 Uhr ist „Der ARD Abend – Radio für alle“ in Radiowellen von MDR, NDR, WDR und RBB zu hören. „Der ARD Abend“ ist neben der „ARD Hitnacht“ bereits die zweite tägliche Radio-Livesendung, die der MDR im Zuge der ARD-Reformen über Mitteldeutschland hinaus anbietet. Seit längerem verbreiten so auch schon die Programme MDR AKTUELL, MDR KLASSIK und MDR KULTUR ihre Inhalte über Mitteldeutschland hinaus.

Über die ma 2025 Audio II:

Die ma 2025 Audio II ist die Konvergenzstudie der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) für Radio und Audio. Die hier ausgewiesenen Reichweiten umfassen die Radionutzung über alle Empfangswege inklusive Online und DAB+. In Mitteldeutschland wurden für die ma 2025 Audio II 9.210 deutschsprachige Personen ab 14 Jahren befragt, bundesweit waren es 66.337 Personen. Wenn nicht anders ausgewiesen, beziehen sich alle Werte auf die Tagesreichweite Montag bis Freitag sogenannter klassischer Angebote. Alle Reichweitenvergleiche beziehen sich auf die ma 2025 Audio I.

Die wichtigsten Ergebnisse auf Basis der Tagesreichweite Montag bis Freitag auf einen Blick:

MDR SACHSEN – Das Sachsenradio: 668 000 Hörerinnen und Hörer täglich in Sachsen, das entspricht 19,1 Prozent (-0,7 Prozentpunkt) – bundesweit 736 000.

Damit bleibt die MDR-Landeswelle mit Abstand die Nummer 1 unter den sächsischen Radioprogrammen in der Tagesreichweite – seit der MA 2004 Radio II.

MDR SACHSEN-ANHALT – Das Radio wie wir: 380 000 Hörerinnen und Hörer täglich in Sachsen-Anhalt, das entspricht 20,2 Prozent (+2,5 Prozentpunkte) – bundesweit 451 000.

MDR THÜRINGEN – Das Radio: 425 000 Hörerinnen und Hörer täglich in Thüringen, das entspricht 23,8 Prozent (-2,5 Prozentpunkte) – bundesweit 498 000. Das MDR-Programm behauptet sich zum 21. Mal in Folge als reichweitenstärkstes Radioangebot im Freistaat und ist auch das reichweitenstärkste Programm unter den MDR-Landeswellen.

MDR JUMP: 962 000 Hörerinnen und Hörer täglich in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, das entspricht 13,4 Prozent (+1,4 Prozentpunkte) – bundesweit 1,127 Mio.

Der besonders für die Werbewirtschaft wichtige Wert "Hörer pro Durchschnittsstunde" von Montag bis Freitag liegt bundesweit bei 277 000*.

MDR AKTUELL – Das Nachrichtenradio: 326 000 Hörerinnen und Hörer täglich in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das entspricht 4,6 Prozent (+0,1 Prozentpunkte) – bundesweit 372 000.

MDR KULTUR: 191 000 Hörerinnen und Hörer täglich in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, das entspricht 2,7 Prozent (+0,1 Prozentpunkte) – bundesweit 199 000.

MDR SPUTNIK: 149 000 Hörerinnen und Hörer täglich in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, das entspricht 2,1 Prozent (+0,1 Prozentpunkte) – bundesweit 180 000.

MDR SCHLAGERWELT (ausschließlich digital über DAB+ und als Livestream empfangbar): 63 000 Hörerinnen und Hörer täglich in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, das entspricht 0,9 Prozent (-0,2 Prozentpunkte) – bundesweit 64 000.

MDR KLASSIK (ausschließlich digital über DAB+, Satellit, in den deutschen Kabelnetzen und als Livestream im Internet empfangbar): 53 000 Hörerinnen und Hörer täglich in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, das entspricht 0,7 Prozent (+0,1 Prozentpunkte) – bundesweit 103 000.

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell