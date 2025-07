MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR-Reihe „exactly“ zum Thema: „Alltagsdroge Alkohol“

Wie prägt Alkoholsucht den Alltag? Wird auf dem Dorf wirklich mehr getrunken? Welchen Einfluss hat die Bier-, Wein- und Schnaps-Lobby auf die Politik? Für „exactly“ geht Reporter Daniel Tautz diesen und mehr Fragen nach. Zu sehen ist der Film ab Montag, 7. Juli 2025, um 17.00 Uhr in der ARD Mediathek und auf dem YouTube-Kanal „MDR Investigativ“ sowie am 9. Juli um 21.15 Uhr im MDR-Fernsehen.

Das Besondere an der neuen „exactly“-Ausgabe: Die Themen kommen von den Zuschauerinnen und Zuschauern selbst. 2022 ist eine „exactly“-Reportage von Daniel Tautz zum Alkoholkonsum in Ostdeutschland erschienen. Dieser Film hat mehr als eine Million Menschen erreicht und die vielen Reaktionen haben gezeigt: Das Thema ist noch lange nicht auserzählt.

Ende April steht in den Dörfern der Börde nicht nur der Maibaum, sondern auch Alkohol auf den Bierbänken. Daniel Tautz besucht mehrere Dorffeste und spricht bei Maibowle und Fassbier über die Trinkkultur auf dem Land. Denn die Klischees sind bekannt: „In der Stadt bist du mit fünf Bieren Alkoholiker, auf dem Dorf bist du der Fahrer.“ Und eine Studie aus Bayern zeigt: Die Jugend auf dem Dorf trinkt eher und mehr. In der Stadt wird dagegen mehr gekifft. „Wenn es hier nirgendwo was zu trinken geben würde, dann wäre hier auch nichts los“, sagt Lukas vom Schützenverein. Aber ist nur das der Grund? Eine Spurensuche auf dem Dorffest...

In Magdeburg trifft Daniel Tautz auf Pit. 21 Entzüge hat dieser durch, wäre fast an den Folgen seines Alkohohlkonsums gestorben. Jetzt kämpft sich Pit durch ein nüchternes Leben. Gemeinsam mit seinem besten Freund und ehemaligen Trinkkumpel Thilo begibt er sich an Orte seiner Vergangenheit. Dass sie mal in die Sucht rutschen würden, haben beide nicht kommen sehen. „Über Jahre schleicht sich das ein, so wie man sein Feierabendbier trinkt“, sagt Pit. „Wenn man zum Beispiel Lebenskrisen hat, man die Arbeit verloren hat, dann ist das halt mehr geworden.”

Und dann geht es in dem Film auch um alkoholfreie Alternativen. Die machen mittlerweile mehr als zehn Prozent des alkoholischen Getränkemarkts aus. Aber wie schmeckt ein Sambuca ohne Umdrehungen? Und wer konsumiert alkoholfreie Getränke? Daniel Tautz geht auf ein alkoholfreies Tasting mit vielen jungen Gästen. Teilnehmerin Dorothea beobachtet, dass bei der heutigen Jugend der Alkoholkonsum nicht mehr so cool sei. „Ich glaub schon, dass sich das jetzt ändert“, tippt sie. Und tatsächlich: Junge Menschen trinken seit Jahrzehnten kontinuierlich seltener.

