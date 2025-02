MDR Mitteldeutscher Rundfunk

„Hormongesteuert“: Wechseljahre-Podcast von MDR AKTUELL geht in die 3. Staffel

Leipzig (ots)

Die Wechseljahre sind dabei, die Tabuzone zu verlassen. Dazu trägt auch der MDR-Podcast „Hormongesteuert“ bei. In den ersten beiden Staffeln haben Frauen auf viele wichtige Fragen Antworten bekommen; abgerufen wurde der Podcast bislang mehr als eine Million Mal. Und die Abrufzahlen steigen stetig. Grund genug für MDR AKTUELL, eine 3. Staffel an den Start zu bringen – mit neuen Themen und Expertinnen und Experten; zu hören ab sofort in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt sowie ab 9. Februar bei MDR AKTUELL im Nachrichtenradio.

Was ist die beste Ernährung in den Wechseljahren? Ist es normal, dass ich keine Lust mehr auf Sex habe? Welche Wechseljahre-Symptome lassen sich gut mit pflanzlichen Mitteln bekämpfen? Um diese und weitere Fragen ging es in der zweiten Staffel. Nun werden Host Katrin Simonsen und Hormonexpertin Dr. Katrin Schaudig in zehn neuen Folgen noch tiefer in die Themen einsteigen. Dafür laden sie zur Verstärkung weitere Expertinnen und Experten ein. Den Anfang macht Dr. Yael Adler. Mit der Hautärztin sprechen sie über Haarausfall in den Wechseljahren.

Weitere Themen werden sein: Wie gefährlich sind Myome, und muss dann immer die Gebärmutter entfernt werden? Warum werden meine Haare dünner? Wieso ist gerade das Bauchfett so gefährlich? Und welche Rolle spielt jetzt das Darmmikrobiom?

Die Wechseljahre und der darauffolgende Hormonmangel sind für viele Erkrankungen verantwortlich. Allen voran Bluthochdruck und Herzinfarkt, Diabetes, Depressionen, Demenz, Osteoporose. Bei vielen dieser Erkrankungen haben Frauen nach den Wechseljahren ein deutlich höheres Risiko als Männer. Woran liegt das, und wie können sich Frauen besser schützen?

Dr. Katrin Schaudig, Frauenärztin und Präsidentin der Deutschen Menopausen Gesellschaft: „Mit den Wechseljahren betreten die Frauen den dritten und größten Raum ihres Lebens. Nach Kindheit und Reproduktionszeit folgt nun die Postmenopause. Wir reden hier über 30 bis 40 Jahre. Frauen wollen diese Zeit gesund und aktiv verbringen. Und dafür ist es wichtig, dass sie wissen, was durch die Hormonumstellung in ihrem Körper passiert und wie sie gut für sich sorgen können.“

Und es gibt einen riesigen Bedarf an Aufklärung: Das zeigen die täglichen E-Mails, die die Redaktion aus ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich erreichen. Besonders freut sich Moderatorin Katrin Simonsen darüber, dass sich die Frauen den Podcast gegenseitig empfehlen. „Viele Frauen schreiben mir, dass sie von ihrer Freundin von ‚Hormongesteuert‘ gehört haben. Und dass sie uns nun selbst schon ganz oft weiterempfohlen haben.“

Neue Folgen „Hormongesteuert“ ab sofort in der ARD Audiothek

Die erste Folge der dritten Staffel von „Hormongesteuert“ ist ab sofort in der ARD Audiothek abrufbar sowie überall dort, wo es Podcasts gibt – alle 14 Tage immer montags erscheint eine weitere neue Folge.

Und auch im Nachrichtenradio von MDR AKTUELL ist „Hormongesteuert“ zu hören: ab 9. Februar alle 14 Tage im „Podcast-Sonntag“ – um 12.35 und 19.35 Uhr.

Hörerinnen und Hörer haben auch in der aktuellen Staffel die Möglichkeit, Fragen an Dr. Katrin Schaudig zu richten. Die E-Mail-Adresse lautet: hormongesteuert@mdraktuell.de

