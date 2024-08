Investmentpunk Academy GmbH

Das Schnäppchen deines Lebens? Investmentpunk Gerald Hörhan verrät, wo es sich jetzt lohnt, Immobilien zu kaufen

Wien (ots)

Der Bausektor ist weiterhin in der Krise, Neubauten stocken und hohe Baukosten sowie strikte Vorschriften schrecken Bauträger von neuen Projekten ab - eine Katastrophe für die Immobilienbranche. So sind selbst bekannte Größen wie die D.i.i. oder die Signa-Gruppe bereits insolvent gegangen, während andere täglich um ihr Überleben kämpfen. Hinzu kommen unzureichende Förderprogramme und hohe Bankfinanzierungskosten, die selbst lukrative Projekte unrentabel machen.

All diese strukturellen Probleme spalten auch in Bezug auf Immobilieninvestments die Gemüter: Einerseits zeigen sich nicht wenige Anleger von der aktuellen Entwicklung und einer Vielzahl politischer wie wirtschaftlicher Fehlentscheidungen durch unsere Regierung tief enttäuscht. Andererseits gibt es durchaus Menschen, die in dieser Gemengelage Chancen erkennen, die sich nur selten bieten - in welchen Regionen Deutschlands schlummert aber wirklich noch das Potenzial für gewinnbringende Immobilieninvestments?

Hier zahlen sich Immobilieninvestitionen wirklich aus - die besten Gebiete und ihre Vorteile

Um eine verlässliche Antwort hierauf zu finden und sich in dieser unübersichtlichen Lage den nötigen Überblick zu verschaffen, ist es unerlässlich, die aktuellen Markttrends und regionalen Entwicklungen im Immobiliensektor genau zu beobachten. Wichtig dabei: Auch Gesetzesänderungen wie Mietpreisbremsen oder steuerliche Anpassungen können die Rentabilität von Immobilieninvestitionen erheblich beeinflussen - abseits von örtlichen Besonderheiten bleiben also auch die allgemeinen Einflüsse von außen ein relevanter Faktor. Ein fundiertes Verständnis der lokalen Mietpreisentwicklung und potenzieller zukünftiger Bauprojekte in der Umgebung ist aber mindestens genauso entscheidend. Besonders vielversprechend zeigen sich unter dieser Prämisse folgende Regionen:

Süddeutschland: Im Süden Deutschlands finden sich beispielsweise in Heilbronn und der Pfalz aussichtsreiche Investitionsmöglichkeiten. Besonders attraktiv sind auch Karlsruhe und Stuttgart sowie deren Umland, einschließlich Ludwigsburg und Esslingen, die durch ihre Wirtschaftsstärke und gute Infrastruktur hervorstechen. Mit außergewöhnlich hohem Wohnungsmangel bietet auch Freiburg aufgrund der hohen Nachfrage interessante Chancen - allerdings in einem sehr engen Markt. Besonders spannend für den Kauf von Mehrfamilienhäusern sind außerdem Nürnberg, Fürth und Erlangen.

Ostdeutschland: Durch eine äußerst dynamische Bevölkerungsentwicklung zeigt auch Leipzig großes Potenzial. Gerade für gut informierte Investoren verspricht Jena trotz des engen Marktes und akuten Wohnungsmangels hohe Renditen. Dresden und Rostock, wo spezifisches Marktverständnis ebenfalls unerlässlich ist, bieten unter Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten wie Hochwasserlagen spannende Möglichkeiten.

Norddeutschland: Städte wie Hamburg, Kiel, Flensburg und Lübeck bieten trotz der Notwendigkeit, Hochwasserrisiken zu beachten, attraktive Investitionsmöglichkeiten - nicht zuletzt wegen ihrer günstigen Lage an der Küste und der starken lokalen Wirtschaft.

Westdeutschland: In Bonn und Köln, wo man die Hochwassergefahr beachten sollte, sowie in Düsseldorf, bieten sich ebenso gute Investitionsmöglichkeiten. Dabei zeichnet sich Köln durch mehr Vielfältigkeit aus, während in Düsseldorf spezifische Deals interessant sein können. Dortmund und Mönchengladbach sind zwar risikoreicher, bieten jedoch in den richtigen Mikrolagen interessante Investitionsmöglichkeiten.

Rhein-Main-Gebiet: Abseits davon bieten auch Städte wie Mainz, Wiesbaden, Offenbach und Darmstadt im Rhein-Main-Gebiet durch ihre zentrale Lage und starke Wirtschaft hervorragende Bedingungen für Immobilieninvestitionen.

Berlin und Umland: Abschließend versprechen auch Berlin und Potsdam aufgrund ihrer politischen und wirtschaftlichen Bedeutung sowie der guten Verkehrsanbindung hohe Investitionsmöglichkeiten, wobei ein fundiertes Wissen über lokale Regularien unerlässlich ist.

Grundlagen für Immobilieninvestitionen: Das sollten Anleger allgemein beachten

Doch auch wer die besten Regionen für gewinnbringende Investitionen kennt, sollte unbedingt einige grundlegende Aspekte beachten, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Hierzu gehört auch, die jeweilige Lage über die Region hinaus zu beurteilen: Immobilien in verkehrsgünstigen Gebieten mit einer starken Wirtschaft und positiven Bevölkerungsprognosen sind besonders empfehlenswert. In solchen Lagen kann oft eine Mietrendite von etwa 5 Prozent erzielt werden. C- und D-Lagen sowie wirtschaftlich schwache Regionen und ländliche Gebiete mit negativer Bevölkerungsprognose und schlechter Verkehrsanbindung sollten hingegen vermieden werden.

Darüber hinaus spielt auch die Auswahl des Immobilientyps eine entscheidende Rolle: Einzimmerwohnungen sind oft leichter zu vermieten, da sie besonders für Berufspendler, Studenten und Singles attraktiv sind und damit durchgehend auf eine hohe Nachfrage treffen. Diese kleinen Wohneinheiten haben zudem geringere Instandhaltungskosten und garantieren in städtischen Gebieten stabile Mieteinnahmen.

WG-taugliche Wohnungen sprechen ebenfalls eine breitere Zielgruppe an - darunter Studierende und junge Berufstätige. So bieten sie die Möglichkeit, höhere Mieteinnahmen pro Quadratmeter zu erzielen, da mehrere Mieter für den gemeinsamen Wohnraum bezahlen. Mehrfamilienhäuser punkten mit dem Vorteil der Risikostreuung, da bei einem temporären Leerstand einer Einheit dennoch Mieteinnahmen generiert werden. Zudem ermöglichen sie Skaleneffekte bei Verwaltung und Instandhaltung und bieten bei steigenden Immobilienpreisen Potenzial für langfristige Wertsteigerungen.

Fazit

Zwar mag der Immobilienmarkt durchaus turbulent und unübersichtlich erscheinen. Gerade für Laien ohne professionelle Unterstützung sind gewinnbringende Immobilieninvestments daher nur bedingt zu realisieren. Wer sich jedoch sorgfältig mit den verschiedenen Regionen Deutschlands, ihren lokalen Besonderheiten und den richtigen Objekten beschäftigt, kann zweifellos ordentliche Gewinne einfahren. Der Kauf von Immobilien lohnt sich also auch heute noch - vorausgesetzt, die Anleger sind gut informiert.

Über Gerald Hörhan:

Gerald Hörhan ist mit Einzimmerwohnungen zum Millionär geworden und ist der festen Ansicht, dass 90 Prozent der Menschen ebenso dazu in der Lage sind. Mit der Gründung der Investment Punk Academy hat er einen Ort geschaffen, an dem die Teilnehmer lernen, wie sie ihre finanzielle Freiheit systematisch planen. Damit holt er nach, was im Bildungssystem versäumt wird. Schließlich wird nirgends der richtige Umgang mit Geld gelehrt. Mit der Investmentpunk Academy konnte er mittlerweile über 100.000 Menschen Finanzen lehren und ihnen helfen, auf diesem Weg ihre Ziele zu realisieren. Mehr Informationen unter: https://www.investmentpunk.com

Original-Content von: Investmentpunk Academy GmbH, übermittelt durch news aktuell