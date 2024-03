SAT.1

Dr. Sarah König ist zurück am Schliersee: Die zweite Staffel "Die Landarztpraxis" mit Caroline Frier startet am Dienstag, 7. Mai, in SAT.1

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Ein wunderschöner See. Eine Ärztin, die zupackt. Traumhaftes Bergpanorama. Patienten, die mit ihren Geschichten berühren. Mit der ersten Staffel der Vorabendserie "Die Landarztpraxis" ist SAT.1 ein echter Erfolg gelungen: Der Sender konnte seine Reichweiten um 19 Uhr in allen Zielgruppen steigern - und auf Joyn übertrafen die Abrufzahlen der neuen Serie alle Erwartungen.

Ab Dienstag, 7. Mai 2024, nimmt die zweite Staffel der Vorabendserie mit Caroline Frier als Dr. Sarah König das Publikum um 19 Uhr wieder mit nach Wiesenkirchen am Schliersee.

Hauptdarstellerin Caroline Frier (Dr. Sarah König): "Es hat uns überwältigt, dass unsere Geschichten aus dem schönen Wiesenkirchen so gut ankommen. In der zweiten Staffel warten neue Herausforderungen auf meine Rolle der Dr. Sarah König. So viel darf ich schon verraten: Ihre große Liebe Fabian hat seinen schweren Autounfall überlebt. Aber die noch frische Beziehung zwischen den beiden wird auf eine harte Probe gestellt ..."

SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: ",Die Landarztpraxis' hat bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern einen Nerv getroffen. Sie haben unsere weibliche Hauptfigur Dr. Sarah König und ihre Familie und Freunde sofort ins Herz geschlossen und für SAT.1 und Joyn zu einem Erfolg gemacht. Deshalb wird es die Fans besonders freuen zu hören, dass wir ab dem 7. Mai 80 neue Folgen der Vorabendserie zeigen - mit Sarah und Fabian, aber auch mit neuen Figuren."

Mehr zum Inhalt der zweiten Staffel verrät SAT.1 in Kürze.

"Die Landarztpraxis", Staffel 2, 80 Folgen, ab 7. Mai 2024 in SAT.1 und auf Joyn - produziert von filmpool entertainment.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell