Fortsetzung für den „DonnerstagsKrimi" aus Thüringen: Dreharbeiten für „Tod am Rennsteig – Haus der Toten (AT)"

Leipzig

Nach dem Erfolg des Pilotfilms ist die erste Klappe für eine neue Folge von „Tod am Rennsteig“ geschlagen. Noch bis 6. August stehen u.a. Kristin Suckow, Bernhard Conrad und Anne-Katrin Gummich für „Haus der Toten“ (AT) vor der Kamera. Gedreht wird in Bad Liebenstein, Erfurt und Umgebung. Dabei kommt mit dem unkonventionellen Ermittler Jan Kawig (Bernhard Conrad) und der Kriminalpsychologin Annett Schuster (Kristin Suckow)wieder das Team der Operativen Fallanalyse (OFA) oder „Profiler“-Kriminalisten zum Einsatz.

Das Buch schrieb Jens Köster, Regie führt Carolina Hellsgård und die Kamera Patrick Orth. Der Film wird voraussichtlich 2025 im Ersten als „DonnerstagsKrimi“ ausgestrahlt.

Zum Inhalt: In der Abgeschiedenheit des Thüringer Waldes zerreißen am frühen Morgen vier aufeinanderfolgende Schüsse die Stille. Kurz darauf flüchtet eine schwarz vermummte Gestalt aus einem italienischen Restaurant. Mit einem Geländemotorrad rast der Unbekannte in das nebelige Dickicht und verschwindet spurlos.

Als Kriminalpsychologin Annett Schuster (Kristin Suckow) und Profiler Jan Kawig (Bernhard Conrad) vom LKA Erfurt zum Tatort gerufen werden, bietet sich ihnen ein schockierendes Bild: Zwei Ehepaare, darunter die Restaurantbetreiber Ricarda und Toto Sardini, wurden auf kaltblütige Weise ermordet. Einzig die 16-jährige Tochter Rebecca (Mariella Aumann) hat überlebt, kann sich aber an nichts erinnern. Ist sie der Schlüssel zur Aufklärung der Morde? Und welche Rolle spielen die scheinbar mysteriösen Verbindungen zur Mafia? Je tiefer das Ermittlerteam in den Fall eintaucht, desto düsterer werden die Abgründe einer Familiengeschichte, die sich offenbart. Ein komplexer Fall für das Team der Operativen Fallanalyse.

Im zweiten Teil der Reihe „Tod am Rennsteig“ führt Autor Jens Köster Ermittler und Publikum gleichermaßen durch eine Kriminalgeschichte voller atmosphärischer Thriller-Elemente und unerwarteter Wendungen.

Es spielen neben den Genannten u.a. Berit Künnecke (Sabine Limmer), Uwe Preuss (Raimund Kawig) und Jona Levin Nicolai (Jona Tauber).

„Haus der Toten“ (AT) ist eine Produktion der Polyphon Film GmbH im Auftrag von ARD Degeto Film und MDR für die ARD. Produzentin ist Beatrice Kramm, Producer ist René Colling. Die Redaktion verantworten Adrian Paul und Denise Langenhan (MDR) sowie Katja Kirchen (ARD Degeto Film).

