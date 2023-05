MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR-Talk „Fakt ist!“ zum Thema „Künstliche Intelligenz - Fluch oder Segen?“

Video-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Leipzig (ots)

Die Technologie der künstlichen Intelligenz drängt mit Macht in unseren Alltag. Viele Menschen betrachten das mit großer Skepsis. Über Chancen und Risiken von KI diskutiert die Runde bei „Fakt ist!“ aus Magdeburg am 22. Mai 2023. Zu sehen ist der MDR-Talk ab 20.30 Uhr im Livestream auf mdr.de/tv und auf dem MDR-YouTube-Kanal sowie um 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek.

Sie hilft uns bei der Suche von Informationen, erkennt medizinische Befunde und steuert autonome Fahrzeuge. Sie kann aber auch Bilder kreieren und Texte schreiben, Gesichter identifizieren und Waffensysteme steuern. Schon jetzt sind die Einsatzmöglichkeiten für künstliche Intelligenz mannigfaltig und oftmals verblüffend. Und statt für jeden Zweck programmiert zu werden, kann eine KI eigenständig Antworten finden und selbstständig Probleme lösen. Vor allem diese Eigenschaft wird von vielen Menschen mit großer Skepsis betrachtet. Die Angst geht um, die Technologie könne sich irgendwann verselbständigen und sei nicht mehr beherrschbar.

Eine aktuelle MDRfragt-Erhebung bestätigt das. Fast drei Viertel der Teilnehmer sind der Ansicht, dass die Gefahren den Nutzen künstlicher Intelligenz übersteigen. Sorge vor dem Missbrauch KI-generierter Fotos und Videos haben sogar neun von zehn Befragten.

Deutlich unbefangener geht die junge Generation an das Thema heran. Schülerinnen und Schüler experimentieren längst mit KI, lassen etwa Texte von der Sprachsoftware ChatGPT verfassen. Das wiederum stellt Lehrkräfte vor das Problem, dass schwer zu überprüfen ist, was junge Leute tatsächlich wissen und was nicht.

Lösungen müssen her, denn klar ist: Unsere Gesellschaft wird an künstlicher Intelligenz nicht vorbeikommen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil prognostizierte unlängst, in zehn Jahren werde es keinen Beruf geben, der nicht damit zu tun habe.

Dass dies nicht unkontrolliert geschehen dürfe, dafür machen sich Datenschützer stark. Viele IT-Spezialisten fordern inzwischen, beim Training von KI-Systemen eine Pause einzulegen und sich auf ein Regelwerk zu einigen. Auch die Politik arbeitet nun daran, Gesetze zum Umgang mit künstlicher Intelligenz zu schaffen.

Haben wir noch Zeit zu handeln? Oder haben wir sie schon verschlafen? Welche Risiken stecken in künstlicher Intelligenz? Und wie können wir sie uns zunutze machen, aber verhindern, dass sie uns schadet?

Über diese und andere Fragen diskutiert Anja Heyde mit folgenden Gästen:

Michael Ney, Zukunftszentrum Digitale Arbeit Sachsen-Anhalt,

Prof. Dieter Kugelmann, Landesdatenschutzbeauftragter aus Rheinland-Pfalz,

Paula Friedrich, Lehrerin und medienpädagogische Beraterin sowie

Dr. Regina Görner, Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO).

Bürgerreporter Stefan Bernschein hat den Vorsitzenden des Landesschülerrates Moritz Eichelmann zu Gast, die Magdeburger Malerin Beate Schoppmann sowie Mitglieder aus der MDRfragt-Gemeinschaft, die ganz unterschiedliche Meinungen zum Thema künstliche Intelligenz vertreten.

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell