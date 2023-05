MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Crossborder Journalism: MDR und Uni Leipzig diskutieren den Journalismus von morgen

Leipzig (ots)

KI, Daten, Green Deal und Kollaborationen: Wie sieht eigentlich der Journalismus der Zukunft aus? Darüber diskutieren MDR und die Universität Leipzig am 14. und 15. Juni auf einer Fachkonferenz in Leipzig. Die Hochschule bildet seit fünf Jahren Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten in einem neuen Master of Science (M.Sc. Journalismus) aus, in dem neben klassischem Handwerkszeug auch Programmier- und Statistik-Kenntnisse sowie Projektmanagement-Grundlagen vermittelt werden. Zudem hat die Universität Leipzig vor einem Jahr zusammen mit Institutionen in Göteborg und Paris das grenzüberschreitende Projekt „Crossborder Journalism Campus“ (CJC) gestartet.

MDR und die Universität laden Sie herzlich zum Austausch ein:

Journalismus-Ausbildung für morgen: Daten, Klima, Kollaborationen

14. und 15. Juni 2023, Leipzig

MDR-Zentrale und

Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft

Im Crossborder Journalism Campus beschäftigen sich Journalismus-Studierende der Uni Leipzig (Partner der Redaktion MDR WISSEN), der Universität Göteborg und des Centre de Formation des Journalistes Paris/Lyon mit dem Thema „European Green Deal“. Dabei entstehen verschiedene Produkte wie Onlineartikel (Texte/Datenvisualisierungen), Beiträge für Radio, TV oder Social Media, zu insgesamt neun Themenbereichen, die zeigen, welche Auswirkungen der EGD auf das Leben der Menschen, die Wirtschaft, die Umwelt in Europa und speziell Mitteldeutschland hat.

Zum Auftakt der gemeinsamen Konferenz findet am 14. Juni ein Austausch für die Volontariatspartner des Studiengangs statt. Bei einer Institutsführung und Diskussion werden aktuelle Ausbildungsinhalte vorgestellt. Beim abendlichen Get-together können die Teilnehmenden der Konferenz mit den Studierenden der kommenden Volo-Jahrgänge und mit Lehrenden ins Gespräch kommen.

Am Haupttag der Konferenz, am 15. Juni, stehen im MDR-Hochhaus (13. Etage) die Vorstellung und Evaluation von Praxisprojekten und der Erfahrungsaustausch im Fokus.

In einer Keynote zeigt Hendrik Lehmann vom Tagesspiegel Innovation Lab auf, wie lokale und regionale Medien erfolgreich europäische Kooperationen und Recherchen planen und umsetzen können. Zur Zukunft des Journalismus spricht u.a. auch Leonhard Eckwert, Datenjournalist beim MDR.

Studierende stellen Ergebnisse aus dem CJC-Investigativ-Projekt zum European Green Deal vor, die vom MDR veröffentlicht werden. In Diskussionsformaten und Panels werden das Programmieren für Journalistinnen und Journalisten, agiles Projektmanagement in Redaktionen und die Praxis-Anforderungen an eine moderne Journalismus-Ausbildung thematisiert.

