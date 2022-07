Bürgergeld würde Chancen auf erfolgreiche Vermittlung verschlechtern

Berlin (ots) - Neun Unternehmensverbände haben in einem gemeinsamen Appell Unternehmen, Kommunen und Privatpersonen dazu aufgerufen, in allen Bereichen ambitionierte Effizienzmaßnahmen umzusetzen und so gemeinsam den Energieverbrauch zu reduzieren. Die Verbände unterstützen dabei die aktuelle Energiespar- Kampagne "Energiewechsel" der Bundesregierung und bieten Unternehmen Rat für die Planung und Umsetzung von ...

