PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Informationsbüro Heilwasser mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Informationsbüro Heilwasser

Sportlich unterwegs! - Mit dem richtigen Wasser die Leistung pimpen

2 Audios

  • 260706_BmE_SportlicheLeistung.mp3
    MP3 - 3,0 MB - 01:37    Download
  • 260706_OTP_SportlicheLeistung.mp3
    MP3 - 3,2 MB - 01:45    Download

Ein Dokument

Bonn (ots)

Sport macht jetzt auch draußen wieder richtig Spaß. Wer dabei zu großer Form auflaufen will, sollte auch auf das richtige Wasser achten, um seine sportliche Leistung zu verbessern. Worauf es dabei ankommt, weiß meine Kollegin Helke Michael.

Sprecherin: Um körperlich und auch geistig leistungsfähig zu sein, braucht unser Körper unbedingt genug Flüssigkeit - im Idealfall Wasser -, erklärt der Sport-Experte und Autor des Buches "Optimale Sporternährung" Dr. Wolfgang Friedrich.

O-Ton 1 (Wolfgang Friedrich, 16 Sek.): "Im Alltag sind 1,3 Liter nötig, bei intensivem Sport können es auch mal drei oder vier Liter sein. Zudem liefern viele Mineral- und Heilwässer wichtige Inhaltsstoffe, die Mineralstoffverluste ausgleichen und unsere sportliche Leistungsfähigkeit zusätzlich verbessern können."

Sprecherin: Dazu gehört zum Beispiel Magnesium, das ja für die Muskeln wichtig ist.

O-Ton 2 (Wolfgang Friedrich, 18 Sek.): "Und davon haben einige Wässer reichlich zu bieten. Magnesium ist nötig, um Energie für die Muskeln bereitzustellen und den Wechsel von Anspannung und Entspannung der Muskeln zu regeln. Außerdem zeigen Studien, dass ausreichend Magnesium in gewisser Hinsicht den Muskelkater verringern kann."

Sprecherin: Auch Hydrogencarbonat kann sich positiv auf die Muskeln auswirken.

O-Ton 3 (Wolfgang Friedrich, 23 Sek.): "Das ist ja schon seit ca. 30 Jahren bekannt, dass es hilft und es wird durch einige neuere Studien bestätigt. Hydrogencarbonat ist eine natürliche Base, die im Körper Säuren bindet. Wenn man zusätzlich Hydrogencarbonat aufnimmt, erhöht sich die Pufferkapazität im Körper, sodass Säuren und Laktat schneller aus den Muskeln abgebaut werden. Dadurch werden sie leistungsfähiger."

Sprecherin: Und wer beim Sport viel schwitzt, für den kann natriumhaltiges Wasser hilfreich sein, um den Wasserhaushalt des Körpers effizienter wieder aufzufüllen.

O-Ton 4 (Wolfgang Friedrich, 12 Sek.): "Von einem Wasser, das mehr Natrium enthält, muss man weniger trinken und ist auch eigentlich schneller wieder fit. All diese natürlichen Inhaltsstoffe kann man einfach nebenbei mit mineralstoffreichen Heilwässern trinken."

Abmoderationsvorschlag: Also, beim Sport nicht nur auf gutes Training achten, sondern auch viel mineralstoffreiches Mineral- und Heilwasser mit Magnesium, Hydrogencarbonat und ausreichend Natrium trinken. Passende Heilwässer und weitere Informationen über Heilwässer finden Sie im Netz unter www.heilwasser.com. Und das Buch "Optimale Sporternährung" von Wolfgang Friedrich ist im Buchhandel erhältlich.

Pressekontakt:

Deutsche Heilbrunnen im Verband Deutscher Mineralbrunnen e.V.
c/o Informationsbüro Heilwasser
Anke Gebhardt-Pielen/Corinna Dürr
Von-Galen-Weg 9, 53340 Meckenheim
presse@heilwasser.com
Tel.: 02225/8886791 bzw. 0228/36029120

Original-Content von: Informationsbüro Heilwasser, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Informationsbüro Heilwasser mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Informationsbüro Heilwasser
Weitere Storys: Informationsbüro Heilwasser
Alle Storys Alle
  • 10.06.2026 – 10:01

    Hitzeaktionstag: Tipps zum Cool-Bleiben

    Bonn (ots) - Immer häufiger steigen die Temperaturen über 30 Grad, und die Hitzewellen dauern oft länger. Das belastet uns alle und kann insbesondere für ältere Menschen, kleine Kinder oder Kranke gefährlich werden. Deshalb warnt der Hitzeaktionstag am 11. Juni 2026, Hitzewellen ernst zu nehmen. Kommunen sollten Hitzeschutzpläne erstellen. Aber auch im Alltag gilt es, auf sich und andere achtzugeben. Wichtig ist, ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 10:24

    Heilwasser - Was ist das? Und wie wirkt es?

    Bonn (ots) - Heilwasser - das klingt vielversprechend, doch was ist das für ein Wasser? Kann es tatsächlich heilen? Und wo gibt es das überhaupt? Hier erfahren Sie kurz und knapp, was es mit Heilwässern auf sich hat und wofür man sie verwenden kann. Was ist Heilwasser? Heilwasser ist ein sanft wirkendes Naturheilmittel, das offiziell vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zugelassen wird, ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 12:35

    Besser schlafen: Was Magnesium und Calcium dazu beitragen können

    Bonn (ots) - Guter Schlaf ist Gold wert, denn damit kann man frisch und erholt in den neuen Tag starten. Doch 43 Prozent der Deutschen leiden unter Schlafstörungen. Was vielen nicht bewusst ist: Neben positiven Gewohnheiten können auch Mineralstoffe zum besseren Schlaf beitragen. Untersuchungen zeigen beispielsweise, dass Menschen, die ausreichend Magnesium aufnahmen, länger und besser schliefen. Auch Calcium ist daran ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren