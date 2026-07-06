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Sportlich unterwegs! - Mit dem richtigen Wasser die Leistung pimpen

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Bonn (ots)

Sport macht jetzt auch draußen wieder richtig Spaß. Wer dabei zu großer Form auflaufen will, sollte auch auf das richtige Wasser achten, um seine sportliche Leistung zu verbessern. Worauf es dabei ankommt, weiß meine Kollegin Helke Michael.

Sprecherin: Um körperlich und auch geistig leistungsfähig zu sein, braucht unser Körper unbedingt genug Flüssigkeit - im Idealfall Wasser -, erklärt der Sport-Experte und Autor des Buches "Optimale Sporternährung" Dr. Wolfgang Friedrich.

O-Ton 1 (Wolfgang Friedrich, 16 Sek.): "Im Alltag sind 1,3 Liter nötig, bei intensivem Sport können es auch mal drei oder vier Liter sein. Zudem liefern viele Mineral- und Heilwässer wichtige Inhaltsstoffe, die Mineralstoffverluste ausgleichen und unsere sportliche Leistungsfähigkeit zusätzlich verbessern können."

Sprecherin: Dazu gehört zum Beispiel Magnesium, das ja für die Muskeln wichtig ist.

O-Ton 2 (Wolfgang Friedrich, 18 Sek.): "Und davon haben einige Wässer reichlich zu bieten. Magnesium ist nötig, um Energie für die Muskeln bereitzustellen und den Wechsel von Anspannung und Entspannung der Muskeln zu regeln. Außerdem zeigen Studien, dass ausreichend Magnesium in gewisser Hinsicht den Muskelkater verringern kann."

Sprecherin: Auch Hydrogencarbonat kann sich positiv auf die Muskeln auswirken.

O-Ton 3 (Wolfgang Friedrich, 23 Sek.): "Das ist ja schon seit ca. 30 Jahren bekannt, dass es hilft und es wird durch einige neuere Studien bestätigt. Hydrogencarbonat ist eine natürliche Base, die im Körper Säuren bindet. Wenn man zusätzlich Hydrogencarbonat aufnimmt, erhöht sich die Pufferkapazität im Körper, sodass Säuren und Laktat schneller aus den Muskeln abgebaut werden. Dadurch werden sie leistungsfähiger."

Sprecherin: Und wer beim Sport viel schwitzt, für den kann natriumhaltiges Wasser hilfreich sein, um den Wasserhaushalt des Körpers effizienter wieder aufzufüllen.

O-Ton 4 (Wolfgang Friedrich, 12 Sek.): "Von einem Wasser, das mehr Natrium enthält, muss man weniger trinken und ist auch eigentlich schneller wieder fit. All diese natürlichen Inhaltsstoffe kann man einfach nebenbei mit mineralstoffreichen Heilwässern trinken."

Abmoderationsvorschlag: Also, beim Sport nicht nur auf gutes Training achten, sondern auch viel mineralstoffreiches Mineral- und Heilwasser mit Magnesium, Hydrogencarbonat und ausreichend Natrium trinken. Passende Heilwässer und weitere Informationen über Heilwässer finden Sie im Netz unter www.heilwasser.com. Und das Buch "Optimale Sporternährung" von Wolfgang Friedrich ist im Buchhandel erhältlich.

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