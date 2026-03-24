PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Informationsbüro Heilwasser mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Informationsbüro Heilwasser

Besser schlafen: Was Magnesium und Calcium dazu beitragen können

Bonn (ots)

Guter Schlaf ist Gold wert, denn damit kann man frisch und erholt in den neuen Tag starten. Doch 43 Prozent der Deutschen leiden unter Schlafstörungen. Was vielen nicht bewusst ist: Neben positiven Gewohnheiten können auch Mineralstoffe zum besseren Schlaf beitragen. Untersuchungen zeigen beispielsweise, dass Menschen, die ausreichend Magnesium aufnahmen, länger und besser schliefen. Auch Calcium ist daran beteiligt, den Schlaf-Wach-Rhythmus zu regeln und kann laut Studien positiv auf die Schlafqualität wirken. Da Magnesium und Calcium zudem viele weitere wichtige Funktionen im Körper erfüllen, empfiehlt es sich, stets auf ausreichend Calcium und Magnesium zu achten.

Calcium und Magnesium einfach trinken

Während Calcium beispielsweise in Milch und Milchprodukten, einigen grünen Gemüsesorten und Nüssen und Saaten enthalten ist, findet sich Magnesium insbesondere in Vollkornprodukten, Keimen, Kleie und Nüssen. Gute Quellen für natürliches und gut verfügbares Calcium und Magnesium sind zudem calcium- und magnesiumreiche Heilwässer. Als calciumreich gelten Heilwässer ab etwa 250 mg Calcium pro Liter, was bereits einem Viertel des täglichen Calciumbedarfs entspricht. Magnesiumreiche Heilwässer enthalten mindestens 100 mg Magnesium und decken damit etwa ein Drittel des Tagesbedarfs. Heilwässer versorgen den Körper nicht nur mit gut verwertbaren Mineralstoffen, sondern liefern zugleich Flüssigkeit - und das ohne Kalorien, einfach nebenher beim Trinken. Einen schnellen Überblick, welche Heilwässer reich an Calcium und Magnesium sind, gibt die Website www.heilwasser.com unter dem Button "Heilwasser finden".

10 Tipps für besseren Schlaf

  1. Einen regelmäßigen Tagesrhythmus und entspannte Abendrituale pflegen.
  2. Nicht am Tag schlafen.
  3. Regelmäßig bewegen und Sport treiben, gerne auch draußen.
  4. Viel Sonne und Licht tanken, am besten zeitweise mit unbedeckter Haut und unbedeckten Augen.
  5. Stress abbauen und Entspannungstechniken lernen.
  6. Auf ausreichend Calcium und Magnesium achten. Empfohlen werden 1.000 mg Calcium pro Tag. Der Tagesbedarf an Magnesium beträgt 300 mg für Frauen und 350 mg für Männer.
  7. Mindestens 1,5 Liter täglich trinken, am besten mineralstoffreiche Mineral- und Heilwässer mit viel Calcium und Magnesium.
  8. Abends keine aufputschenden Getränke und keinen Alkohol trinken.
  9. Abendliche Ablenkungen sowie blaues Licht von Bildschirmen vermeiden.
  10. Für eine gute Schlafatmosphäre und eine entspannte Nachtruhe von mindestens 7 Stunden sorgen.

Pressekontakt:

Deutsche Heilbrunnen im Verband Deutscher Mineralbrunnen e.V.
c/o Informationsbüro Heilwasser
Anke Gebhardt-Pielen/Corinna Dürr
Von-Galen-Weg 9, 53340 Meckenheim
presse@heilwasser.com
Tel.: 02225/8886791 bzw. 0228/36029120

Original-Content von: Informationsbüro Heilwasser, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Informationsbüro Heilwasser mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Informationsbüro Heilwasser
Weitere Storys: Informationsbüro Heilwasser
Alle Storys Alle
  • 11.02.2026 – 10:59

    Wie man Fehler beim Fasten vermeidet

    Bonn (ots) - Fasten tut gut, entlastet den Körper, bringt Leichtigkeit und neue Impulse für eine gesunde Ernährung - wenn man es richtig angeht. Enttäuscht und frustriert vom Fasten? Vielleicht liegt es an diesen Fastenfehlern. Wir zeigen, wie man sie vermeidet. Fehler 1: Zu schlecht vorbereiten Viele entscheiden sich spontan zu fasten und essen einfach unvorbereitet nichts mehr. So funktioniert's: Fastentage im ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 10:22

    Was hilft natürlich bei zu hohem Blutdruck?

    Bonn (ots) - Blutdruck zu hoch? Das trifft auf fast jede dritte Person in Deutschland zu. Je älter man wird, desto häufiger tritt Bluthochdruck auf. Das Tückische ist: Man merkt es oft nicht. Doch wenn der Blutdruck dauerhaft zu hoch ist, leiden Herz und Gefäße. Die Gefahr für Schlaganfall, Herzinfarkt und andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt. Was kann man tun, um sich zu schützen? Am besten: sich viel ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 09:00

    Partyspaß ohne Reue - So einfach kannst Du einen Kater vermeiden

    Bonn (ots) - Anmoderationsvorschlag für Silvester: Der Sekt ist kaltgestellt, das Party-Outfit hängt schon bereit und die Vorfreude auf die Silvesterparty ist riesig. Was für ein Spaß, wenn nur der Kater mit Kopfschmerzen und Schwindel am nächsten Morgen nicht wären. Wie der Katzenjammer entsteht und wie Sie/Ihr den vermeiden und trotzdem Party machen ...

    3 Audios
    Ein Dokument
    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren