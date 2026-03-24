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Besser schlafen: Was Magnesium und Calcium dazu beitragen können

Bonn (ots)

Guter Schlaf ist Gold wert, denn damit kann man frisch und erholt in den neuen Tag starten. Doch 43 Prozent der Deutschen leiden unter Schlafstörungen. Was vielen nicht bewusst ist: Neben positiven Gewohnheiten können auch Mineralstoffe zum besseren Schlaf beitragen. Untersuchungen zeigen beispielsweise, dass Menschen, die ausreichend Magnesium aufnahmen, länger und besser schliefen. Auch Calcium ist daran beteiligt, den Schlaf-Wach-Rhythmus zu regeln und kann laut Studien positiv auf die Schlafqualität wirken. Da Magnesium und Calcium zudem viele weitere wichtige Funktionen im Körper erfüllen, empfiehlt es sich, stets auf ausreichend Calcium und Magnesium zu achten.

Calcium und Magnesium einfach trinken

Während Calcium beispielsweise in Milch und Milchprodukten, einigen grünen Gemüsesorten und Nüssen und Saaten enthalten ist, findet sich Magnesium insbesondere in Vollkornprodukten, Keimen, Kleie und Nüssen. Gute Quellen für natürliches und gut verfügbares Calcium und Magnesium sind zudem calcium- und magnesiumreiche Heilwässer. Als calciumreich gelten Heilwässer ab etwa 250 mg Calcium pro Liter, was bereits einem Viertel des täglichen Calciumbedarfs entspricht. Magnesiumreiche Heilwässer enthalten mindestens 100 mg Magnesium und decken damit etwa ein Drittel des Tagesbedarfs. Heilwässer versorgen den Körper nicht nur mit gut verwertbaren Mineralstoffen, sondern liefern zugleich Flüssigkeit - und das ohne Kalorien, einfach nebenher beim Trinken. Einen schnellen Überblick, welche Heilwässer reich an Calcium und Magnesium sind, gibt die Website www.heilwasser.com unter dem Button "Heilwasser finden".

10 Tipps für besseren Schlaf

Einen regelmäßigen Tagesrhythmus und entspannte Abendrituale pflegen. Nicht am Tag schlafen. Regelmäßig bewegen und Sport treiben, gerne auch draußen. Viel Sonne und Licht tanken, am besten zeitweise mit unbedeckter Haut und unbedeckten Augen. Stress abbauen und Entspannungstechniken lernen. Auf ausreichend Calcium und Magnesium achten. Empfohlen werden 1.000 mg Calcium pro Tag. Der Tagesbedarf an Magnesium beträgt 300 mg für Frauen und 350 mg für Männer. Mindestens 1,5 Liter täglich trinken, am besten mineralstoffreiche Mineral- und Heilwässer mit viel Calcium und Magnesium. Abends keine aufputschenden Getränke und keinen Alkohol trinken. Abendliche Ablenkungen sowie blaues Licht von Bildschirmen vermeiden. Für eine gute Schlafatmosphäre und eine entspannte Nachtruhe von mindestens 7 Stunden sorgen.

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