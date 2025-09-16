MetaMetals

MetaMetals bringt seltene Platinmetalle aus Österreich in die EU

Österreichisches Edelmetallunternehmen expandiert mit Fokus auf seltene Platingruppenmetalle

Die internationale Nachfrage nach seltenen Platinmetallen wie Osmium, Rhodium oder Iridium ermöglichte MetaMetals den Ausbau seiner Vertriebsaktivitäten über den DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) hinaus auf weite Teile Europas.

„Wir verfolgen eine klare Vision mit MetaMetals, die auf den Säulen Innovation, Qualität und Vertrauen basiert. Unsere Kunden vertrauen uns, weil sie wissen, was wir anbieten und wie wir arbeiten. Wir bieten volle Transparenz. Es freut uns daher besonders, unsere Produkte und unsere Vision nun dauerhaft auch über den DACH-Raum hinaus anbieten und hinaustragen zu können!“, sagt Rainer Stellnberger, Co-Founder und CTO bei MetaMetals.

Die Platingruppenmetalle (PGM) werden in chemischen Verfahren zu besonders reinen Kristallen verarbeitet oder zu Barren gepresst. Die auf diese Weise produzierten Edelmetalle werden sowohl als Sammlerobjekte als auch zu Schmuck veredelt und vertrieben.

