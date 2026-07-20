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ADAC Stauprognose: 24. bis 26. Juli

Ferienverkehr erreicht neuen Höhepunkt

Staugefahr auf den wichtigen Routen nimmt weiter zu

München (ots)

Auch am kommenden Wochenende ist nach Angaben des ADAC mit starkem Ferienreiseverkehr zu rechnen. Zwar beginnen in keinem weiteren Bundesland die Sommerferien, dennoch haben mit Ausnahme von Bayern und Baden-Württemberg nahezu alle Bundesländer Ferien. Auch in den Nachbarländern sind die Schulferien in vollem Gange, wodurch der Urlaubs- und Transitverkehr weiter zunimmt.

Besonders belastet sind die Reiserouten in Richtung Alpen, Süddeutschland sowie Nord- und Ostsee. Bei schönem Wetter sorgt zusätzlich der Ausflugsverkehr für volle Straßen rund um Seen, in Mittelgebirgen und im Alpenraum.

Die stärksten Belastungen werden am Freitagnachmittag bis in den Abend sowie am Samstagvormittag erwartet. Am Wochenende kommt es zudem durch den Rückreiseverkehr aus den Urlaubs- und Ausflugsregionen zu einem erhöhten Stauaufkommen. Rund 1.000 Autobahnbaustellen bremsen den Verkehr zusätzlich aus.

Mit erheblichen Verzögerungen ist insbesondere auf folgenden Autobahnen zu rechnen:

A1 Fehmarn - Hamburg - Bremen - Dortmund - Köln

A3 Oberhausen - Köln - Frankfurt - Würzburg sowie Passau

A4 Aachen - Köln sowie Dresden - Görlitz

A5 Kassel - Frankfurt - Karlsruhe - Basel

A7 Flensburg - Hamburg - Hannover - Würzburg sowie Ulm - Füssen

A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A9 Halle/Leipzig - Nürnberg - München

A10 Berliner Ring

A20, A21, A23 und A24 in Richtung Ost- und Nordsee

A44 Dortmund - Kassel

A61 Mönchengladbach - Koblenz

A81 Singen - Stuttgart

A95 München - Garmisch-Partenkirchen

A96 Lindau - München

A99 Autobahnring München

Für LKW über 7,5 Tonnen gilt bis einschließlich 31. August das Ferienfahrverbot auf zahlreichen Autobahnen und Bundesstraßen. Es gilt samstags von 7 bis 20 Uhr.

Auch im benachbarten Ausland sorgen Ferienverkehr und Baustellen für Behinderungen. In Österreich sind vor allem die Alpen-Transitstrecken betroffen, darunter die Westautobahn (A1), die Pyhrnautobahn (A9), die Tauernautobahn (A10), die Inntalautobahn (A12) und die Brennerautobahn (A13). Die Sanierung der Luegbrücke führt dort zu zusätzlichen Einschränkungen. Auch die Arlberg-Route (B 197) und die Fernpass-Route (B 179) bleiben staugefährdet.

In der Schweiz sind insbesondere die Gotthard-Route (A2), die San-Bernardino-Route (A13) sowie die Autobahnen A1 und A3 betroffen. In Italien muss auf der Brennerroute (A22) sowie auf den Verbindungen Schweiz-Mailand-Genua (A9/A7) mit Verzögerungen gerechnet werden.

Am Montag, dem 27. Juli, findet in Tirol erneut eine Blockabfertigung für den Schwerverkehr statt. Zudem werden in Deutschland und Österreich an staugefährdeten Strecken Abfahrtssperren eingerichtet, um Ausweichverkehr zu vermeiden.

Urlauber, die am Wochenende in die Niederlande reisen, müssen eine Vollsperrung der A12 zwischen Grijsoord und Maanderbroek beachten. Die Sperrung gilt von Freitag, 21 Uhr, bis Montag, 5 Uhr. Für Reisende an die niederländische Nordseeküste bedeutet dies längere Umleitungen und eine längere Fahrzeit.

An den deutschen Grenzen können aufgrund der Grenzkontrollen ebenfalls Wartezeiten entstehen.

Wer flexibel ist, sollte den Freitagnachmittag und den Samstagvormittag meiden. Vor der Abfahrt empfiehlt es sich, einen Blick auf die aktuelle Verkehrslage zu werfen und ausreichend Zeitreserven einzuplanen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.adac.de.

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