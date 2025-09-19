ORLEN Deutschland GmbH

ORLEN Deutschland erweitert Geschäftsführung: Andreas Trost wird neuer Chief Financial Officer

Elmshorn (ots)

Die ORLEN Deutschland GmbH erweitert ihre Geschäftsführung: Zum 1. Februar 2026 übernimmt Andreas Trost die Position des Chief Financial Officer (CFO). Damit besteht die Geschäftsführung künftig aus drei Mitgliedern.

Neben Andreas Trost gehören CEO Dariusz Kwiecinski, der im Juni 2025 berufen wurde, sowie COO Dennis Kulbach, der seit Dezember 2024 im Amt ist, zur erweiterten Unternehmensleitung.

"Mit der Erweiterung der Geschäftsführung setzen wir ein klares Signal für weiteres Wachstum und nachhaltige Entwicklung von ORLEN Deutschland. Andreas Trost bringt umfassende Expertise in den Bereichen Finanzen und Unternehmenssteuerung mit, die unser Team optimal ergänzt", sagt Dariusz Kwiecinski, CEO der ORLEN Deutschland GmbH.

Andreas Trost war mehrere Jahre Leiter Konzerncontrolling, Interne Revision und Datenschutz bei der Drogeriekette Müller und in dieser Funktion für alle neun Länder der Unternehmensgruppe verantwortlich. Zusätzlich übernahm er die Geschäftsführung einer österreichischen Beteiligungsgesellschaft. Zuvor war er in der Volkswagen-Gruppe bei der Porsche Holding Salzburg tätig, zuletzt als Treasury Director in China.

"Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei ORLEN Deutschland und danke dem Aufsichtsrat für das Vertrauen. Gemeinsam mit meinen beiden Geschäftsführerkollegen möchte ich die Chancen dieser spannenden Branche nutzen, das Wachstum weiter beschleunigen und neue Meilensteine setzen", so Andreas Trost.

Die ORLEN Deutschland GmbH mit Sitz in Elmshorn betreibt rund 600 Tankstellen unter den Marken ORLEN und star und treibt die Mobilitätswende in Deutschland aktiv voran. Das Unternehmen ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der internationalen ORLEN Gruppe, einem der größten Mineralöl- und Energiekonzerne Mittel- und Osteuropas.

Original-Content von: ORLEN Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell