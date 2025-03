ORLEN Deutschland GmbH

Handballtore für den guten Zweck: ORLEN Deutschland unterstützt Kinderkrebsstation

Bild-Infos

Download

Elmshorn (ots)

8.600 Euro für 86 erzielte Treffer. Mit dieser Spendensumme unterstützt ORLEN Deutschland die Kinderkrebsstation des Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH). Die Tore, für die ORLEN jeweils 100 Euro spendet, hat THW Kiel-Kapitän Patrick Wiencek in der Bundesligasaison 2023/2024 erzielt. Diese erfolgreiche Spielerpatenschaft besteht seit mehr als zehn Jahren und hat mittlerweile über 115.000 Euro für das Klinikum eingebracht.

Kindern und Jugendlichen mit einer Krebsdiagnose eine Perspektive zu geben und sie auf dem Weg zurück in den Alltag zu unterstützen, ist seit Beginn das Ziel dieser Initiative. In der Vergangenheit wurden beispielsweise die Einrichtung eines Raumes für Fitness- und Gerätetraining in der Kinderonkologie ermöglicht sowie das Sport- und Bewegungsprogramm ausgebaut.

"Ohne die jahrelange verlässliche Unterstützung durch die Spielerpatenschaft von ORLEN Deutschland mit Patrick Wiencek hätten wir unser Sport- und Bewegungsprogramm nicht so auf- und ausbauen können. Als enorm wichtige Säule der Behandlung unserer kleinen Patientinnen und Patienten ist diese aus der Betreuung der Kinder und Jugendlichen nicht mehr wegzudenken. Wir sind dafür sehr dankbar", sagt Prof. Dr. Gunnar Cario, Direktor der Klinik für Kinderonkologie und -rheumatologie am UKSH.

Die Übergabe des Spendenschecks an Prof. Dr. Cario erfolgte am vergangenen Donnerstag durch ORLEN Deutschland Geschäftsführer Dennis Kulbach und Patenspieler Patrick Wiencek.

"Das ist für mich persönlich eine sehr beeindruckende und bewegende Initiative. Die Unterstützung für das Klinikum und die Kinder zeigt, wie Sport und soziales Engagement miteinander verbunden werden können. Patrick Wiencek als Kapitän vom THW Kiel zu haben, ist sicherlich ein großer Vorteil, um diese wichtige Arbeit voranzutreiben und viele Menschen zu motivieren, sich zu engagieren", sagt Dennis Kulbach, Geschäftsführer der ORLEN Deutschland GmbH.

Auch für die laufende Saison wird die Spielerpatenschaft fortgesetzt. Zusätzlich zu den erzielten Toren von Kapitän Wiencek spendet ORLEN 300 Euro für jeden gehaltenen Siebenmeter des THW-Torhüters Andreas Wolff. Nach 22 Ligaspielen wurden aktuell 34 Tore und 17 parierte Siebenmeter erzielt.

ORLEN Deutschland und den THW Kiel verbindet eine über 14 Jahre lange Partnerschaft. Seit 2016 ist das Unternehmen Haupt- und Trikotsponsor des deutschen Handballrekordmeisters, dieses Sponsoring wurde erst im Februar 2025 um weitere fünf Jahre bis 2030 verlängert.

Original-Content von: ORLEN Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell