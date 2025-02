ORLEN Deutschland GmbH

ORLEN Deutschland verlängert Hauptsponsoring beim THW Kiel

Elmshorn (ots)

ORLEN Deutschland bleibt für die nächsten fünf Jahre Hauptsponsor des THW Kiel. Die Partnerschaft zwischen dem Unternehmen und dem Handball-Bundesligisten besteht bereits seit über 14 Jahren und seit 2016 ist ORLEN Haupt- und Trikotsponsor. Die Verlängerung des Hauptsponsorings wurde live beim ausverkauften Heimspiel gegen den SC Magdeburg in der Wunderino Arena bekannt gegeben.

Die ORLEN Deutschland GmbH wird mit der Trikotbrust weiterhin die aufmerksamkeitsstärkste Werbefläche der Profimannschaft des THW Kiel belegen. Das Sponsoringpaket umfasst zudem das Branding der Team- und Trainingsbekleidung, des Spielfelds der Kieler Wunderino Arena mit einem Bodenaufkleber sowie umfangreiche Digital-Rechte und die Schaltung von Werbespots auf den TV-relevanten LED-Banden. Ergänzt wird das Paket um Halbzeit- und Promotionaktionen an Heimspieltagen, die einmalige Mehrwerte für die Fans in der Arena bieten.

"Den THW Kiel und ORLEN Deutschland verbindet eine über Jahre hinweg gewachsene, erfolgreiche Partnerschaft, die weit über ein klassisches Sportsponsoring hinausgeht. Gemeinsam freuen uns darauf, auch in Zukunft innovative Projekte umzusetzen - stets getreu dem Motto unserer Zusammenarbeit: "Seite an Seite Erfolge feiern", sagt Dennis Kulbach, Geschäftsführer der ORLEN Deutschland GmbH.

"Einen starken Partner wie ORLEN Deutschland über mehr als ein Jahrzehnt an unserer Seite zu wissen, ist in unserer schnelllebigen Zeit etwas ganz Besonderes", sagt Viktor Szilagyi, Geschäftsführer des THW Kiel. "Im Sport geht es darum, als Team gemeinsam für ein Ziel zu kämpfen - und genau das zeichnet auch unsere Partnerschaft mit ORLEN Deutschland aus. Sie ist schon lange weit mehr als nur ein Sponsoring. Sie ist ein gelebtes Miteinander auf Augenhöhe, bei dem beide Seiten an einem Strang ziehen!"

Alisa Türck, Geschäftsführerin des THW Kiel, ergänzt: "Wir sind froh und glücklich, dass die enge Partnerschaft, die auch durch soziale und ökologische Projekte mit Leben erfüllt wird, jetzt für weitere fünf Jahre fortgesetzt wird. Diese Langfristigkeit ist Ausdruck dessen, was die Verbindung zwischen dem THW Kiel und ORLEN Deutschland ausmacht. Denn uns verbinden nicht nur der gemeinsame Erfolg, sondern auch Werte wie Nachhaltigkeit, Verantwortung und Zusammenhalt - Aspekte, die für uns als Verein und für unsere Partner von großer Bedeutung sind."

Im Rahmen des Sponsorings wird ORLEN "Offizieller Auftank- und Aufladepartner" und steht dem THW Kiel als Mobilitätsexperte zur Seite. Seine Expertise im Bereich Elektromobilität wurde bereits beim Bau von Ladepunkten am THW-Trainingszentrum in Altenholz in einem gemeinsamen Projekt eingebracht. Seit März 2024 können an zwei E-Ladesäulen Spieler, Trainerteam, THW-Mitarbeitende sowie Gäste des naheliegenden Hotels und Restaurants ihre Elektro-Fahrzeuge laden.

Ein weiterer fester Bestandteil der Kooperation bleibt das soziale Engagement. So werden auch zukünftig für jedes Bundesligator von ORLEN Patenspieler Patrick Wiencek 100 Euro an das Kinderkrebszentrum des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) gespendet. Seit 2012 ist dadurch bereits eine Spendensumme von über 100.000 Euro zusammengekommen. Zusätzlich wird die Aktion ab dieser Saison um Torhüter Andreas Wolff erweitert: Für jeden gehaltenen Siebenmeter des Nationalspielers spendet ORLEN weitere 300 Euro.

Original-Content von: ORLEN Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell