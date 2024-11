Aktion Deutschland Hilft e.V.

Ernährungslage spitzt sich zu: Fast jeder zehnte Mensch leidet Hunger

"Aktion Deutschland Hilft" und Westdeutscher Rundfunk (WDR) starten Spendenaktion "Gemeinsam gegen den Hunger in der Welt"

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Die Zahlen sind erschreckend: Weltweit leiden 783 Millionen Menschen Hunger - also fast jeder zehnte Mensch. Besonders besorgniserregend: Die Zahlen stiegen zuletzt sogar wieder an. Das UN-Ziel, bis 2030 den Hunger auf der Welt besiegt zu haben, ist so in weite Ferne gerückt. "Seit einigen Jahren verringert sich die Ernährungssicherheit im Globalen Süden", sagt Maria Rüther, Hauptgeschäftsführerin von "Aktion Deutschland Hilft". "Die Tatsache, dass aktuell über 1,3 Millionen Menschen vom Hungertod bedroht sind und alle 13 Sekunden auf der Welt ein Kind unter 5 Jahren an den Folgen von Unterernährung stirbt, zeigt das auf besonders dramatische Weise", so Rüther. "Wegschauen ist unmenschlich, wir müssen dringend handeln."

Aufmerksamkeit für ein "vergessenes Thema"

Unter dem Motto "Der Westen hilft. Gemeinsam gegen den Hunger in der Welt" ruft der Westdeutsche Rundfunk (WDR) zusammen mit "Aktion Deutschland Hilft" in der Vorweihnachtszeit zu Spenden für weltweit 35 Projekte gegen den Hunger auf. "Ich bin dankbar, dass wir in diesem Jahr gemeinsam mit dem WDR den Fokus auf dieses gar nicht mehr so präsente, aber wichtige Thema lenken", sagt Rüther. "Durch die mediale Aufmerksamkeit und tolle Unterstützung auf allen Kanälen wird am Ende hoffentlich wieder eine großartige Spendensumme stehen, mit der lebensrettende Projekte unserer Bündnisorganisationen finanziell unterstützt werden können." In den vorangegangenen beiden Jahren konnte die erfolgreiche Spenden-Kooperation zwischen dem WDR und "Aktion Deutschland Hilft" eine Gesamtsumme von fast 22 Millionen Euro für Menschen in Not verbuchen. Bei der dritten Auflage der Kooperation können Privatpersonen, Schulen, Vereine und Firmen bis Mitte Januar 2025 ihren individuellen Spendenbeitrag gegen den Hunger in der Welt leisten. Besonderer Höhepunkt wird auch in diesem Jahr das "WDR 2 Weihnachtswunder. Euer Song hilft" sein. Vom 14. bis zum 18. Dezember senden die bekannten Moderator:innen Steffi Neu, Sabine Heinrich, Jan Malte Andresen und Thomas Bug rund um die Uhr live aus einem Glasstudio vom Domplatz auf dem Weihnachtsmarkt aus Paderborn. Hierfür können sich Spender:innen wieder Songtitel gegen eine Spende wünschen. Zahlreiche prominente Gäste, Musik-Acts und engagierte Menschen vor Ort bringen hier für einige Tage das Spendenherz von Nordrhein-Westfalen zum Schlagen.

35 Projekte für Nothilfe und nachhaltige Unterstützung weltweit - und in NRW

Bei den insgesamt 35 Projekten der Bündnisorganisationen stehen die Bedarfe der Menschen in den jeweiligen Krisengebieten im Vordergrund. Der Schwerpunkt liegt auf dem afrikanischen Kontinent - hier werden 23 Projekte umgesetzt.

Hilfsorganisationen aus dem Bündnis "Aktion Deutschland Hilft":

helfen Menschen mit akuter Mangelernährung mit Nahrungsmitteln und Trinkwasser

leisten medizinische Hilfe und betreiben mobile Kliniken

unterstützen beim Zugang zur Wasserversorgung

verteilen Bargeld und Lebensmittelgutscheine

organisieren Trainings im Bereich klimaresilienter und nachhaltiger Landwirtschaft, Ernährung und Gesundheit

legen mit den Menschen in den Gemeinden Gemüse- und Obstgärten an

unterstützen finanziell, damit sich lokale Gemeinschaften selbst organisieren können, um ihre Ernten zu verbessern

Diese beispielhaften Aktivitäten zeigen, dass durch Hilfsprojekte immer auch die lokalen Kapazitäten der Menschen gestärkt werden, um sich selbstständig aus Notlagen zu befreien.

Erstmalig wird in diesem Jahr neben den Organisationen aus dem Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" auch der "Tafel Nordrhein-Westfalen e.V." an der Spendenaktion teilnehmen. "Auch in Nordrhein-Westfalen gibt es viele Menschen, die nicht genügend Geld für Nahrungsmittel haben, Kinder, die morgens hungrig zur Schule gehen und ältere Menschen, die auf die Lebensmittelspenden angewiesen sind", sagt Peter Vorsteher, Vorsitzender der "Tafel Nordrhein-Westfalen e.V." Die ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen der Tafeln in NRW retten Lebensmittel und geben diese an Menschen in Armut weiter. Aktuell versorgen mehr als 170 lokalen Tafeln mit mehr als 500 Ausgabestellen allein in NRW über 500.000 Menschen.

An die Redaktionen: "Aktion Deutschland Hilft" vermittelt Ihnen gerne Gesprächs- und Interviewpartner zur globalen Hungersnot sowie zur Nothilfe der Bündnisorganisationen.

Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V.

"Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die mehr als 20 beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen. Über den Zusammenschluss von "Aktion Deutschland Hilft" koordinieren die beteiligten Organisationen ihren Einsatz, sodass vor Ort keine Überschneidungen oder Versorgungslücken entstehen - und die Menschen im Katastrophengebiet die bestmögliche Hilfe erhalten. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto ruft das Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. "Aktion Deutschland Hilft" hat sich zum verantwortungsvollen Umgang mit Spenden verpflichtet und ist unter anderem zertifiziertes Mitglied im Deutschen Spendenrat. Über Einsatz und Wirkung der Spendengelder informiert das Bündnis in den jährlichen Finanzberichten: https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/wir-ueber-uns/finanzen/

Original-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell