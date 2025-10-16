Mit KI in die nächste Ära der Steuerberatung

WTS AG Steuerberatungsgesellschaft

Generative KI eröffnet vielfältige Anwendungsszenarien für Analyse, Automatisierung und Beratung im Steuerbereich.

Die Ära von 'Wissen ist Macht' neigt sich dem Ende zu. Künstliche Intelligenz (KI) erschließt das Know-how einzelner Mitarbeitenden, macht es unternehmensweit verfügbar und ermöglicht eine intelligente Nutzung. Angesichts Fachkräftemangel und Generationenwechsel ist das von unschätzbarem Wert - für Steuerberater ebenso wie für Mandanten. Denn beide Seiten profitieren von der neuen Transparenz und Effizienz: Mandanten erhalten schneller und gezielter Antworten auf ihre individuellen Fragen, während Steuerberater mehr Zeit für persönliche Beratung gewinnen.

Die Steuerberatungsbranche steht angesichts dieser Entwicklung vor einem grundlegenden Wandel: Generative KI revolutioniert das klassische Berufsbild und eröffnet völlig neue Möglichkeiten für die Beratungspraxis. Neben der Automatisierung von fachlichen Routinetätigkeiten, Buchungsvorgängen oder der Belegerfassung, lassen sich durch KI heute auch wissensbasierte und spezialisierte Fragestellungen erledigen. So verschiebt sich der Schwerpunkt der Arbeit im Steuersektor zunehmend von standardisierten Prozessen hin zu individueller und strategischer Beratung - unterstützt durch neue intelligente Tools. Selbst komplexe Auswertungen werden durch KI-gestützte Datenanalysen effizienter und damit auch für kleinere Mandate wirtschaftlich tragbar.

Entscheidend für den Erfolg aber ist eine zukunftsfähige KI-Strategie und der Aufbau einer leistungsfähigen KI-Infrastruktur, die in eine geschützte, datenschutzkonforme Umgebung eingebettet ist. "Die Implementierung von KI-Assistenzsystemen in Steuer- und Finanzabteilungen bietet ein enormes Potenzial zur Steigerung von Produktivität und Qualität", sagt Michel Braun, Chief AI Officer beim internationalen Steuerberatungsunternehmen WTS, der gemeinsam mit Stefan Groß einer der beiden Geschäftsführer des 2023 gegründeten Joint Ventures WTS PSP AI GmbH ist. Das Joint Venture betreibt unter der Ägide von WTS Tax AG und PSP München die webbasierte Plattform plAIground, über die sich verschiedene KI-Tools und -Assistenzsystemen direkt ansteuern lassen.

Unter der Botschaft MEET YOUR NEW COWORKERS bringt der plAIground "generative KI praxisnah in den Steuersektor - als intelligenten und sicheren täglichen Helfer, der speziell für die Nutzung sensibler Daten ausgerichtet ist", erläutert Stefan Groß. Tax-Chatbots beantworten steuerliche Fragestellungen, KI-Agenten übernehmen die Dokumentenanalyse, -zusammenfassung und -übersetzung von Texten, Websites oder Richtlinien. Durchdacht ist auch der Prompting Assistent, der bei der Interaktion mit dem plAIground unterstützt. "Nur wer richtig fragt, bekommt auch die Antworten, die er für ein valides steuerliches Ergebnis braucht. Unser digitaler Assistent gibt Vorschläge für die Erstellung effektiver Prompts oder stellt gezielte Rückfragen, bevor er antwortet", sagt Michel Braun. Kombiniert ist der plAIground mit qualitätsgesichertem Expertenwissen und steuerlichem Content aus dem Otto Schmidt Verlag - Fachquellen, mit der Nutzung der Taxy.io-KI, zukünftig Quellen vom NWB Verlag und von der Tax Academy von Prof. Dr. Kessler, auf die Steuerberater klassischerweise in ihrer täglichen Arbeit zurückgreifen.

Ein weiteres zentrales Element ist die Aus- und Weiterbildung: "Nur wer versteht, was mit KI möglich ist, kann sie auch erfolgreich nutzen", so Michel Braun. Mit dem AI Campus hat WTS PSP AI GmbH ein spezielles Ausbildungskonzept entwickelt, das praxisnah vermittelt, wie KI im Steuerbereich eingesetzt werden kann.

WTS, als größte Steuerberatung nach den Big 4, verfolgt das Ziel, ihren Mandanten ein ganzheitliches AI Ecosystem bereitzustellen. Neben dem plAIground umfasst dieses weitere Bausteine, die gezielt auf die Anforderungen im Steuerbereich zugeschnitten sind. "Es gibt zahlreiche KI-Methoden, die sich für steuerliche Aufgaben eignen. Für jede Aufgabe muss geprüft werden, welche Technologie den größten Mehrwert bietet. Wer intelligente Lösungen einsetzen möchte, braucht dafür strategische Planung und ein solides Fundament", erklärt Michel Braun.

Um den individuellen KI-Bedarf zu ermitteln und Mandanten AI Ready zu machen, bietet WTS sogenannte Discovery Workshops an. Darauf aufbauend unterstützt WTS bei der Umsetzung konkreter Anwendungsfälle - vom Proof of Concept bis zum fertigen Produkt.

