ADAC

ADAC Stauprognose: 6. bis 8. März

Leicht steigende Staugefahr zum Wochenende

Wintersportverkehr sorgt regional für Behinderungen

München (ots)

Am ersten Märzwochenende bleibt die Verkehrslage insgesamt noch relativ entspannt. Im Vergleich zur Vorwoche nimmt die Staugefahr allerdings leicht zu. Ursache dafür ist der Ausflugs- und Urlauberverkehr in Richtung der Wintersportgebiete in den Alpen und Mittelgebirgen. Besonders am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag muss auf den Zufahrtsstraßen zu den Skiregionen mit Verzögerungen gerechnet werden.

In Deutschland gibt es bei Stau außerdem mehrere Abfahrtssperren, unter anderem auf der A7 im Landkreis Ostallgäu, auf der A8 in den Landkreisen Rosenheim, Berchtesgadener Land und Miesbach, auf der A93 Inntalautobahn sowie auf den Bundesstraßen B2 und B23 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

Das sind die staugefährdeten Autobahnen in Deutschland:

A1 Köln - Dortmund - Münster - Osnabrück - Bremen

A2 Oberhausen - Dortmund

A3 Arnheim - Oberhausen - Köln - Frankfurt - Würzburg

A4 Heerlen/Aachen - Köln - Olpe, Dresden - Görlitz

A5 Karlsruhe - Basel, Frankfurt - Kassel

A6 Mannheim - Heilbronn

A7 Ulm - Füssen/Reutte, Fulda - Würzburg

A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A9 Halle/Leipzig - Nürnberg - München

A10 Berliner Ring

A81 Stuttgart - Singen

A93 Rosenheim - Kiefersfelden

A95 München - Garmisch-Partenkirchen

A96 München - Lindau

A99 Autobahnring München

Auf wichtigen Reiserouten im benachbarten Ausland bleibt die Situation aufgrund von Bauarbeiten angespannt. In Österreich sind davon vor allem die Tauern-, die Inntal- und die Brennerautobahn betroffen. Auch in der Schweiz kommt es auf den Hauptachsen rund um Zürich, Basel und den Gotthard zu Verzögerungen. In Italien sind insbesondere die Brennerroute und das Straßennetz in den Tälern Südtirols staugefährdet.

Aufgrund von Grenzkontrollen kann es bei der Einreise nach Deutschland weiterhin zu Wartezeiten kommen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.adac.de.

Original-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell