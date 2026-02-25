ADAC

Kraftstoffpreise so hoch wie zuletzt 2024

Diesel fast drei Cent teurer als in der Vorwoche

Benzinpreis steigt um 1,8 Cent

Ölpreis vier US-Dollar höher

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die Sorge vor einem neuen Krieg im Nahen Osten hat nicht nur den Rohölpreis in den letzten Tagen spürbar steigen lassen, sondern in der Folge auch zu höheren Kraftstoffpreisen geführt. Das zeigt die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland. Danach stieg der Preis für einen Liter Super E10 im Vergleich zur Vorwoche im bundesweiten Mittel um 1,8 Cent auf 1,776 Euro. Noch deutlicher verteuerte sich Diesel: Ein Liter kostet derzeit im Schnitt 1,740 Euro - ein Plus von 2,9 Cent. Damit sind die Spritpreise so hoch wie zuletzt 2024: Benzin war letztmalig im Juli 2024 so teuer wie zurzeit, Diesel im April 2024. Damals lag der Rohölpreis jedoch deutlich über der Marke von 80 US-Dollar, zudem notierte der Euro im Vergleich zum US-Dollar deutlich schwächer.

Der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent ist seit der Vorwoche um rund vier US-Dollar auf derzeit knapp 71 US-Dollar gestiegen. Damit notiert Brent-Öl nahe eines Mehrmonatshochs. Von großer Bedeutung ist beim Blick auf die Ölpreisentwicklung vor allem die Straße von Hormus. Bislang wurden die Rohöllieferungen aus der Region nicht unterbrochen und die iranischen Exporte bleiben auf hohem Niveau. Dies könnte sich bei einem Krieg zwischen Iran und den USA allerdings ändern.

Der ADAC empfiehlt, möglichst abends zu tanken, denn dann sind die Kraftstoffpreise im Schnitt rund 13 Cent je Liter niedriger als morgens. Eine praktische Hilfe bei der Suche nach günstigen Tankstellen bietet die Spritpreis-App "ADAC Drive". Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland vergleichen. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken.

Original-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell