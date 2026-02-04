ADAC

Benzin und Diesel spürbar teurer

ADAC: Dieselpreis so hoch wie zuletzt im April 2024

München (ots)

Die Kraftstoffpreise sind gegenüber der Vorwoche ein gutes Stück nach oben geklettert. Mehr noch als bei Benzin hat der Preis für Dieselkraftstoff zugelegt. Die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt, dass Diesel um 2,3 Cent teurer ist als vor Wochenfrist und damit im Schnitt 1,721 Euro je Liter kostet. Super E10 verteuerte sich um 1,2 Cent und kostet im bundeweiten Mittel 1,748 Euro. Teurer als derzeit war Super E10 zuletzt vor knapp einem Jahr, Diesel kostete seit Mitte April 2024 nicht mehr so viel wie zurzeit.

Etwa auf dem Niveau der Vorwoche stehen die Rohölnotierungen: Für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Sorte Brent müssen zurzeit rund 67 US-Dollar bezahlt werden und damit etwa ein Dollar weniger als vor einer Woche. Allerdings hat der Euro im Vergleich zum US-Dollar wieder etwas an Stärke eingebüßt. Aus Sicht des ADAC ist der Benzinpreis damit auf einem noch vertretbaren Niveau, nicht jedoch der Dieselpreis. Angesichts der sehr geringen Differenz in Höhe von 2,7 Cent zum Preis von Super E10 sieht der ADAC Luft für Preisnachlässe bei Diesel trotz saisonaler Effekte wie z.B. der Heizölnachfrage aufgrund der kalten Witterung. Zur Erinnerung: Auf einen Liter Diesel sind rund 20 Cent weniger Energiesteuer zu bezahlen - von diesem Unterschied sind die aktuellen Kraftstoffpreise weit entfernt.

Der ADAC empfiehlt, nach Möglichkeit abends zu tanken, denn dann sind die Kraftstoffpreise im Schnitt rund 13 Cent je Liter niedriger als morgens. Eine praktische Hilfe bei der Suche nach günstigen Tankstellen bietet die Spritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland vergleichen. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken.

