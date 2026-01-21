ADAC

Dieselpreis steigt, Benzin nahezu gleichbleibend

Rohölpreis seit der Vorwoche unverändert

Starke Verteuerung gegenüber Vorjahrespreisen

München (ots)

Während die Spritpreise für die Fahrer von Benzin-Pkw im Vergleich zur vergangenen Woche nahezu unverändert sind, müssen Dieselfahrer mehr bezahlen. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt, kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel aktuell 1,742 Euro - ein minimaler Rückgang gegenüber der Vorwoche um 0,1 Cent je Liter. Diesel hat sich dagegen um 1,1 Cent verteuert und kostet jetzt 1,698 Euro. Damit hat sich Diesel innerhalb von rund einem Monat um mehr als elf Cent je Liter verteuert und kostet aktuell so viel wie vor etwa einem Jahr.

Damals kostetet Rohöl der Sorte Brent jedoch fast 80 US-Dollar je Barrel und damit rund 15 Dollar mehr als derzeit. Zwar notierte der Euro im Vergleich zum US-Dollar schwächer, allerdings ergibt sich aus Sicht des ADAC in Summe deutliches Potenzial für geringere Dieselpreise. Super E10 liegt preislich aktuell in etwa auf dem Niveau des Vorjahres - auch hier stellt sich die Frage, ob es nicht angesichts des deutlich niedrigeren Rohölpreises spürbar billiger sein müsste.

Der ADAC empfiehlt Autofahrerinnen und Autofahrern, möglichst abends zu tanken, dann sind die Kraftstoffpreise im Schnitt rund 13 Cent je Liter niedriger als morgens. Eine praktische Hilfe bei der Suche nach günstigen Tankstellen bietet die Spritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland vergleichen. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken.

Original-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell