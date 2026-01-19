ADAC

ADAC Stauprognose: 23. bis 25. Januar

Ruhiges Verkehrswochenende

Staugefahr in Richtung Alpen

München (ots)

Autofahrerinnen und Autofahrer können am kommenden Wochenende insgesamt mit einer entspannten Verkehrslage rechnen. Es gibt weder bundesweite Ferien noch regionale Feiertage, die für zusätzliche Belastung auf den Autobahnen sorgen könnten. Die Bautätigkeit auf den Autobahnen ist zwar weiterhin gering, bestehende Dauerbaustellen stellen jedoch nach wie vor Engpässe dar.

Dennoch kann es am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag zu erhöhtem Ausflugsverkehr in Richtung Alpen und Mittelgebirge kommen. Wintersportler steuern weiterhin die Skigebiete an, was auf den klassischen Routen in den Süden zeitweise zu stockendem Verkehr führen kann. Am Sonntagnachmittag muss zudem mit Rückreiseverkehr aus den Wintersportregionen gerechnet werden.

Zu den besonders staugefährdeten Strecken in Deutschland zählen:

A1 Köln - Dortmund - Münster - Osnabrück - Bremen - Hamburg

A2 Oberhausen - Dortmund - Hannover - Braunschweig - Magdeburg

A3 Oberhausen - Köln - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau - Linz

A7 Hannover - Kassel - Fulda - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A8 Stuttgart - München - Salzburg

A9 Halle/Leipzig - Nürnberg - München

A10 Berliner Ring

A93 Rosenheim - Kiefersfelden

A95 München - Garmisch-Partenkirchen

A99 Autobahnring München

Die Verkehrslage bleibt in Österreich aufgrund von Baustellen auf der A10 Tauern Autobahn, der A12 Inntal Autobahn zwischen Imst und Kufstein sowie der A13 Brenner Autobahn zwischen Innsbruck und Brenner weiterhin angespannt. Außerdem ist rund um Kitzbühel mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Das Hahnenkammrennen, das noch bis Sonntag, den 25. Januar, stattfindet, sorgt insbesondere am Sonntagnachmittag und -abend für zusätzliche Abreisewellen vom Veranstaltungsort.

In der Schweiz sind insbesondere die A1 Bern-Zürich-St. Margrethen, die A2 Luzern-Basel-Gotthard-Chiasso und die A3 Basel-Zürich-Chur betroffen.

In Italien kommt es insbesondere auf der A22 Brennerroute sowie auf den Zufahrtsstraßen aus dem Puster-, Grödner- und Gadertal sowie dem Vinschgau zu Verzögerungen.

Die winterliche Wetterlage hält weiterhin an. Schnee, Eisregen und glatte Fahrbahnen können regional für Behinderungen sorgen und die Staugefahr kurzfristig deutlich erhöhen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.adac.de.

Original-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell